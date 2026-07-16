Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y verificar si se cumplían los protocolos mínimos de seguridad laboral.
Las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y verificar si se cumplían los protocolos mínimos de seguridad laboral.
Por Redacción EC

Un trabajador minero perdió la vida de forma instantánea tras caer al vacío desde un andarivel o wincha, a una altura de más de 50 metros. La víctima sería un operario del sector minero Secocha, situado en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná, en Arequipa.

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