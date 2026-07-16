Un trabajador minero perdió la vida de forma instantánea tras caer al vacío desde un andarivel o wincha, a una altura de más de 50 metros. La víctima sería un operario del sector minero Secocha, situado en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, provincia de Camaná, en Arequipa.

Colegio Ricarso Palma, ubicado en el sector minero de Secocha. Foto: GEC / SYSTEM

De acuerdo a los primeros informes, el hombre utilizaba el andarivel — un sistema de transporte por cable tendido de cerro a cerro — para movilizarse hacia su puesto de trabajo. Sus compañeros y residentes de la zona acudieron de inmediato al punto del impacto para intentar auxiliarlo; sin embargo, solo pudieron constatar que ya no presentaba signos vitales.

Al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú y representantes del Ministerio Público para proceder con el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la morgue de Camaná, donde se realizará la necropsia de ley. La identidad de la víctima aún se desconoce.

Por su parte, las autoridades competentes iniciaron las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y verificar si se cumplían los protocolos mínimos de seguridad laboral.

El Minem indica que Áncash y Arequipa se mantienen como las regiones que recibieron el mayor pago de canon y regalías mineras.

Tras la muerte del trabajador minero, sus compañeros y otros miembros de la comunidad manifestaron su preocupación respecto al uso cotidiano de estos andariveles como medio de transporte.

Asimismo, señalaron que estas estructuras operan de manera precaria, sin contar con las medidas de seguridad industrial básicas ni los sistemas de anclaje normados para el desarrollo de actividades de alto riesgo en altura. Esto viene siendo investigado por la Fiscalía.