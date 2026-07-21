La turista Sabina Yesmin Khatún, de nacionalidad estadounidense, sufrió la amputación de su brazo derecho tras la violenta volcadura de un vehículo tubular en las dunas de la Huacachina el sábado 18 de julio mientras el grupo de visitantes realizaba un recorrido recreativo por el desierto de Ica.

De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el incidente se produjo aproximadamente a las 4:50 p.m., cuando el vehículo comenzó a desplazarse de forma errática en zigzag antes de dar tres vueltas de campana en un sector que fue descrito inicialmente como una zona recta y plana.

Los reportes preliminares de las autoridades de Ica señalan que el accidente habría sido provocado por una presunta falla mecánica en el sistema de dirección de la unidad. Los turistas habían contratado el servicio a través de la empresa “Dairas Tours”, la cual dispuso dos vehículos para trasladar a este grupo de extranjeros.

Estado de los heridos tras el accidente en Huacachina

Además de Sabina Yesmin Khatún, otras nueve personas resultaron heridas con diversos niveles de gravedad. Entre los afectados se encuentran la ciudadana estadounidense Sifi Mari Joseph y cinco turistas franceses identificados como Antoine Carrera, Noa Victor Lefeuré Abdelmaddjid, Arthur Jean Vecchio Bauron, Marleny Matheu Gibor Romain y Mateo Serrato.

Los afectados fueron trasladados de emergencia a centros de salud locales, tales como el Hospital Regional de Ica y la clínica Morales. Sabina Yesmin Khatún fue sometida a una operación quirúrgica de urgencia; no obstante, los médicos no pudieron salvar su extremidad superior derecha dada la severidad de las lesiones.

La Policía Nacional del Perú procedió con la detención inmediata del conductor del vehículo quien también sufrió heridas y que fue identificado como Julio David Morán Uchuya. El caso se encuentra en manos de la fiscal Jessica Luz Guevara Sarabia.

📢#IndecopiEnTodoElPerú | El Indecopi inició una investigación preliminar de oficio tras el accidente ocurrido el último sábado en las dunas de Huacachina (Ica), donde la volcadura de un tubular habría ocasionado que una turista perdiera el brazo derecho. (1/4) pic.twitter.com/cq3tgc7JSY — Indecopi Oficial (@IndecopiOficial) July 20, 2026

Tras el suceso, el Indecopi ha iniciado una investigación preliminar de oficio para identificar al proveedor y verificar las medidas de seguridad ofrecidas.