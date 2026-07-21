Tubular se volcó en Huacachina y deja nueve heridos y a su conductor detenido. (Foto: Diario La Opinión de Ica)
Tubular se volcó en Huacachina y deja nueve heridos y a su conductor detenido. (Foto: Diario La Opinión de Ica)
Por Redacción EC

La turista Sabina Yesmin Khatún, de nacionalidad estadounidense, sufrió la amputación de su brazo derecho tras la violenta volcadura de un vehículo tubular en las dunas de la Huacachina el sábado 18 de julio mientras el grupo de visitantes realizaba un recorrido recreativo por el desierto de Ica.

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