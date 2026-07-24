El contenedor de tráiler de dos cuerpos, cargado con naranjas, se desprendió del vehículo pesado y aplastó a una camioneta y un automóvil , a la altura del kilómetro 108 de la Carretera Central, en el distrito de Chicla, provincia de Huarochirí.

El siniestro se produjo cuando el tráiler tomó una curva de la vía con dirección a Huancayo, en las cercanías del puente y sector de Bellavista, cerca a un campamento minero. Los dos vehículos aplastados transitaban en sentido contrario.

Mapa muestra las cuatro rutas alternas a la carretera Central para viajar de Lima al centro del país y viceversa. (Gráfico: difusión - SUTRAN).

Una de las unidades quedó totalmente aplastada por el contenedor y, según testigos, al menos cinco personas habrían quedado atrapadas entre los fierros y la pesada estructura.

Al lugar de la emergencia acudieron personal médico del Ministerio de Salud, brigadas de rescate y efectivos de la Policía Nacional del Perú para brindar los primeros auxilios a los heridos. Con el apoyo de grúas pesadas, los equipos de auxilio realizaron maniobras para remover el contenedor y remolcar las unidades siniestradas.

Sutran restringe el tránsito de vehículos de carga en la Carretera Central para agilizar los viajes. Foto: Andina

Bloqueo total de la vía y congestión vehicular

La empresa concesionaria de la vía, Deviandes, confirmó que el paso vehicular se mantiene restringido en ambos sentidos. Esto provocó extensas filas de autobuses, camiones de carga y automóviles varados en el tramo entre Lima y el centro del país.

Las autoridades policiales continúan con los trabajos de extracción y levantamiento de escombros por esa razón aún mantienen la zona acordonada. Las autoridades recomiendan a los conductores evitar el desplazamiento hacia este sector de la Carretera Central.