El contenedor de tráiler de dos cuerpos, cargado con naranjas, se desprendió del vehículo pesado y aplastó a una camioneta y un automóvil, a la altura del kilómetro 108 de la Carretera Central, en el distrito de Chicla, provincia de Huarochirí.
El contenedor de tráiler de dos cuerpos, cargado con naranjas, se desprendió del vehículo pesado y aplastó a una camioneta y un automóvil, a la altura del kilómetro 108 de la Carretera Central, en el distrito de Chicla, provincia de Huarochirí.
El siniestro se produjo cuando el tráiler tomó una curva de la vía con dirección a Huancayo, en las cercanías del puente y sector de Bellavista, cerca a un campamento minero. Los dos vehículos aplastados transitaban en sentido contrario.
LEER MÁS: Solo en el 2025, más de 1.000 policías fueron expulsados de la PNP por haber cometido faltas muy graves
Una de las unidades quedó totalmente aplastada por el contenedor y, según testigos, al menos cinco personas habrían quedado atrapadas entre los fierros y la pesada estructura.
Al lugar de la emergencia acudieron personal médico del Ministerio de Salud, brigadas de rescate y efectivos de la Policía Nacional del Perú para brindar los primeros auxilios a los heridos. Con el apoyo de grúas pesadas, los equipos de auxilio realizaron maniobras para remover el contenedor y remolcar las unidades siniestradas.
LEER MÁS: Los Olivos: Bomberos estiman que extinción del incendio en fábrica podría tardar hasta tres días
Bloqueo total de la vía y congestión vehicular
La empresa concesionaria de la vía, Deviandes, confirmó que el paso vehicular se mantiene restringido en ambos sentidos. Esto provocó extensas filas de autobuses, camiones de carga y automóviles varados en el tramo entre Lima y el centro del país.
Las autoridades policiales continúan con los trabajos de extracción y levantamiento de escombros por esa razón aún mantienen la zona acordonada. Las autoridades recomiendan a los conductores evitar el desplazamiento hacia este sector de la Carretera Central.
VIDEO RECOMENDADO
- Por qué habrá seis modelos de cédulas para las Elecciones Regionales y Municipales y el sorteo para ser miembro de mesa
- Pisco: despiste de bus interprovincial deja dos muertos y más de 20 heridos
- Incendio en Manzanilla: alcalde Reggiardo responsabiliza a los extorsionadores y exige medidas urgentes al Ejecutivo
- Elecciones Regionales y Municipales 2026: ONPE informa que sorteo de miembros de mesa será el 24 de julio
- Sismo en Junín dejó cinco fallecidos, 71 heridos y más de 2760 damnificados, según Indeci