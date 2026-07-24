La empresa concesionaria de la vía, Deviandes, confirmó que el paso vehicular se mantiene restringido en ambos sentidos. Foto: difusión/composición GEC
La empresa concesionaria de la vía, Deviandes, confirmó que el paso vehicular se mantiene restringido en ambos sentidos. Foto: difusión/composición GEC
Por Redacción EC

El contenedor de tráiler de dos cuerpos, cargado con naranjas, se desprendió del vehículo pesado y aplastó a una camioneta y un automóvil, a la altura del kilómetro 108 de la Carretera Central, en el distrito de Chicla, provincia de Huarochirí.

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