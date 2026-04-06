Dos jóvenes permanecen en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras la avalancha registrada durante un banderazo en la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva, ocurrido el viernes 3 de abril, que dejó un fallecido y decenas de heridos.

Ambos pacientes se encuentran internados en el Hospital Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, según informó el viceministro de Prestaciones y Aseguramiento del Ministerio de Salud, Luis Melchor Loro. El funcionario precisó además que otros cuatro menores de edad continúan bajo observación médica en el mismo establecimiento.

El Ministerio de Salud aseguró que se encuentra garantizada la cobertura total de la atención médica, luego de que familiares de los heridos denunciaran presuntas carencias de medicamentos y exámenes.

En tanto, los pacientes que fueron trasladados al Hospital Arzobispo Loayza y al Hospital de Emergencias Pediátricas ya fueron dados de alta. Sin embargo, otros cuatro jóvenes siguen recibiendo atención en una clínica del distrito de La Victoria.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la gran concentración de hinchas generó una estampida en los exteriores del estadio, dejando un saldo de un fallecido y 39 heridos.

Tras lo ocurrido, la Municipalidad de La Victoria dispuso la clausura del estadio Alejandro Villanueva. El municipio indicó que no autorizó la realización de ningún evento en el recinto ni en sus inmediaciones.

Por su parte, el club Alianza Lima señaló que el banderazo fue promovido por la hinchada y no contó con la organización ni autorización de la institución. No obstante, se conoció que el club presentará una medida cautelar ante la municipalidad y el Ministerio Público con el objetivo de levantar la clausura del estadio.

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