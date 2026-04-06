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Dos heridos continúan en estado crítico tras estampida en banderazo en Matute. (Foto: AFP)
Dos heridos continúan en estado crítico tras estampida en banderazo en Matute. (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Dos jóvenes permanecen en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras la avalancha registrada durante un banderazo en la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva, ocurrido el viernes 3 de abril, que dejó un fallecido y decenas de heridos.

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