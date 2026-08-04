Los restos del piloto Américo Salazar Cuéllar y de la copiloto Irenka del Carpio Guanilo, fallecidos en el accidente aéreo que dejó 13 víctimas en Nasca, fueron entregados este martes a sus familiares luego de culminar los procedimientos de identificación en la Morgue Central de Ica, para sus respectivas sepulturas.

El jefe de la División Médico Legal de Ica, Marco Cueto Luque, confirmó que la identidad de Salazar fue corroborada mediante pruebas odontológicas, análisis antropológicos y elementos asociados. En el caso de Del Carpio, la entrega se realizó tras concluir las diligencias médico-legales y la identificación forense correspondiente.

Informe sobre el proceso de identificación de los cuerpos tras un accidente de avioneta en Ica. Las autoridades forenses detallan el uso de examen externo, cotejo de prendas, odontología forense y pruebas de ADN para identificar a las víctimas y preparar la entrega a sus familiares.

Cueto Luque indicó que continúa el proceso de identificación de los 11 turistas extranjeros fallecidos, para lo cual se esperan los resultados de las pruebas de ADN enviadas al laboratorio de la Unidad Médico Legal de Ayacucho.

“Hay un turista extranjero que utilizaba una prótesis de cadera con un código único, lo que nos da certeza de su identidad”, señaló el funcionario, quien agregó que la información proporcionada por las embajadas permitió individualizar a los cuerpos recuperados.

Américo Salazar Cuéllar (izquierda) e Irenka del Carpio (derecha)

La avioneta Cessna 208B Grand Caravan cayó el sábado 1 de agosto en el sector Pueblo Viejo, distrito de Vista Alegre, luego de perder contacto con la torre de control minutos después de despegar del aeropuerto de Pisco. El accidente dejó sin vida a sus 13 ocupantes: dos miembros de la tripulación y 11 turistas de Italia, Alemania y España.