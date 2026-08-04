En tanto, continúa el proceso para identificar a los turistas extranjeros que iban abordo de la avioneta | Foto: Facebook ( Captura) / Composición EC
En tanto, continúa el proceso para identificar a los turistas extranjeros que iban abordo de la avioneta | Foto: Facebook ( Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Los restos del piloto Américo Salazar Cuéllar y de la copiloto Irenka del Carpio Guanilo, fallecidos en el accidente aéreo que dejó 13 víctimas en Nasca, fueron entregados este martes a sus familiares luego de culminar los procedimientos de identificación en la Morgue Central de Ica, para sus respectivas sepulturas.

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