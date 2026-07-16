Una avalancha en el nevado Huascarán, ubicado en la región Áncash, provocó la muerte instantánea del porteador huaracino Ignacio Chinchay, quien realizaba actividades de ascenso junto a un turista extranjero y un guía natural del distrito de Chacas.

Nevado Huascarán sufrió un deslizamiento que dejó a tres montañistas desaparecidos. (Foto: Andina)

Los dos sobrevivientes y el occiso lograron ser evacuados de la zona por las brigadas de rescate que se pusieron en marcha luego de reportarse el alud, alrededor de las 7:30 de la mañana. Para tal acción, el Gobierno Regional de Áncash coordinó el apoyo de un helicóptero de la Fuerza Aérea del Perú para facilitar el traslado tanto de la víctima mortal como de los heridos.

El operativo de rescate integrado logró ubicar a los dos sobrevivientes a 5300 metros sobre el nivel del mar, en el sector conocido como La Garganta del Huascarán, pasando el Campamento 1.

Ambos heridos, tras recibir las primeras atenciones prehospitalarias por parte del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), fueron conducidos al Hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz para recibir tratamiento médico especializado.

Las dos cumbres del Huascarán se intentaron escalar entre 1905 y 1932. La científica estadounidense Annie Peck conquistaría la cima norte de 6655 metros en 1908. / Tu Diario Huánuco

De acuerdo a las autoridades de salud, el turista Kailash Tiagraham (42 años), de nacionalidad estadounidense o india, permanece en la unidad de trauma shock con diagnóstico de policontuso, hipotermia y alteración del estado de conciencia.

Por su parte, el guía oficial Edgar Laveriano (43 años) se encuentra con diagnóstico de policontuso, pero permanece estable, consciente y en comunicación con el personal médico.

El director regional de Salud de Áncash, Ricardo Natividad Collas, acudió al nosocomio de Huaraz para verificar la atención integral de los pacientes e instó a los operadores turísticos a extremar las medidas de prevención debido a que las actuales condiciones climatológicas representan un alto riesgo en la alta montaña.

El accidente ocurrió mientras se desarrollan en paralelo las labores de localización de los montañistas Alejandro Ugarte, Artidoro Salas Gaytán y Freddy Mendoza, quienes permanecen desaparecidos en el nevado desde el martes 14 de julio.