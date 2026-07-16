El operativo de rescate integrado logró ubicar a los dos sobrevivientes a 5300 metros sobre el nivel del mar, en el sector conocido como La Garganta del Huascarán, pasando el Campamento 1. Foto: difusión/composición GEC
El operativo de rescate integrado logró ubicar a los dos sobrevivientes a 5300 metros sobre el nivel del mar, en el sector conocido como La Garganta del Huascarán, pasando el Campamento 1. Foto: difusión/composición GEC
Por Redacción EC

Una avalancha en el nevado Huascarán, ubicado en la región Áncash, provocó la muerte instantánea del porteador huaracino Ignacio Chinchay, quien realizaba actividades de ascenso junto a un turista extranjero y un guía natural del distrito de Chacas.

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