El despiste y volcadura de un vehículo, ocurrido en la mañana de este miércoles 1 de julio, en la provincia de Yauyos, región Lima, provocó la muerte de tres artistas y dejó a una cuarta persona herida de gravedad. Entre las víctimas mortales se identificó al cantautor de huayno con arpa Teodardo Clemente Carlos Tadeo, de 69 años, conocido en el mundo folclórico como “Gorrión Tauripampino” . Los otros dos fallecidos serían parte de su agrupación musical.

Según los primeros informes, la unidad en la que viajaba la agrupación musical Los Chéveres de Yauyos se salió de la carretera y se precipitó por una pendiente en el distrito de Quinocay. El compositor y su bajista, identificado como Flavio Tucta, fallecieron de forma instantánea en el lugar del accidente. La tercera víctima mortal fue el animador Wilmer Romero “Charronquito”, quien perdió la vida mientras era trasladado en ambulancia hacia el hospital de la localidad de Mala, en Cañete.

La Municipalidad Provincial de Yauyos, expresó sus condolencia a los familiares de las artistas fallecidos, entre ellos, el cantautor yauyino Teodardo Clemente Carlos Tadeo, conocido artísticamente como el Gorrión tauripampino. Foto: Facebook/Municipalidad de Yauyos

Por su parte, el baterista Nilo Huaraca Trucios sobrevivió al impacto y fue llevado de emergencia al hospital de Mala, en Cañete, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo diagnóstico reservad o.

La Policía Nacional del Perú (PNP) inició los peritajes correspondientes en la carretera para determinar los factores que habrían provocado el accidente. De forma preliminar, una de las hipótesis apunta al cansancio físico del conductor como presunta causa; sin embargo, los resultados concluyentes dependen de las pericias mecánicas de ley.

Trayectoria artística y política del Gorrión tauripampino

El accidente de la agrupación musical se produjo mientras retornaban de cumplir con una serie de compromisos en la región. El sábado 27 de junio, el cantautor celebró su aniversario artístico en un local del distrito de Villa El Salvador. El lunes se presentó de manera estelar en la fiesta patronal de San Pedro de Pilas.

Al momento del accidente, el grupo retornaba del distrito de Quinocay a donde viajaron para amenizar la fiesta patronal del lugar. Tras la tragedia, la comisión organizadora suspendió las actividades programadas para el cuarto día de la celebración patronal.

Al momento del accidente, el grupo retornaba del distrito de Quinocay a donde viajaron para amenizar la fiesta patronal del lugar. Tras la tragedia, la comisión organizadora suspendió las actividades programadas para el cuarto día de la celebración patronal. Foto: Facebook/Yauyos

Carlos Tadeo nació el 10 de septiembre de 1956 en el distrito de Tauripampa, en el ceno de una familia campesina. Realizó sus estudios entre su tierra natal, la capital de la provincia de Yauyos y Cañete, para luego abocarse a la composición e interpretación del huayno con arpa. Su repertorio musical se caracterizó por piezas orientadas al romance, las vivencias del ámbito rural y el sufrimiento social .

Paralelamente el artista también ejerció funciones dentro de la administración pública local. En el año 2007 se desempeñó en el cargo de gerente municipal de la comuna de Tauripampa y, en otros periodos, ocupó el cargo de regidor en el Consejo Provincial de Yauyos. Hasta el cierre de este reporte, los familiares no han definido el lugar de los velatorios ni del sepelio.