Una de las hipótesis apunta al cansancio físico del conductor como presunta causa; sin embargo, los resultados concluyentes dependen de las pericias mecánicas de ley. Foto: Facebook/composición EC
Una de las hipótesis apunta al cansancio físico del conductor como presunta causa; sin embargo, los resultados concluyentes dependen de las pericias mecánicas de ley. Foto: Facebook/composición EC
Por Redacción EC

El despiste y volcadura de un vehículo, ocurrido en la mañana de este miércoles 1 de julio, en la provincia de Yauyos, región Lima, provocó la muerte de tres artistas y dejó a una cuarta persona herida de gravedad. Entre las víctimas mortales se identificó al cantautor de huayno con arpa Teodardo Clemente Carlos Tadeo, de 69 años, conocido en el mundo folclórico como “Gorrión Tauripampino”. Los otros dos fallecidos serían parte de su agrupación musical.

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