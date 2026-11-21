Un accidente de tránsito ocurrió durante la mañana del 21 de noviembre en la autopista Panamericana Sur, en el área limítrofe entre los distritos de Surco y San Borja. La colisión involucró a un tráiler de transporte de combustible cargado con balones de gas y a una camioneta particular de color negro con placa BDA-168.

El impacto del tráiler causó daños importantes en la parte trasera de la camioneta. Tras el choque, el conductor del vehículo menor resultó herido y recibió asistencia inicial por parte del chofer de la unidad pesada, para posteriormente ser trasladado en ambulancia a una clínica cercana.

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En forma simultánea y a pocos metros de distancia, se registró un segundo accidente vehicular que involucró a otros dos automóviles producto de este primer incidente. Por su parte, el conductor del tráiler fue derivado a la comisaría de Chacarilla para el desarrollo de las diligencias de ley.

El tráiler generó un cuádruple choque en la Panamericana Sur. (TVPerú)

Debido a la emergencia y a la naturaleza de la carga, las autoridades dispusieron el cierre de dos carriles en ese sector de la Panamericana Sur. Personal de la empresa Emape instaló conos anaranjados de señalización, mientras que efectivos de la Policía Nacional resguardaron la zona para controlar el paso de los vehículos.

La restricción de la vía provocó un intenso tráfico vehicular en la zona durante la mañana. Frente a esta situación, se recomendó a los conductores tomar vías alternas como la avenida Aviación o dirigirse directamente hacia la avenida Javier Prado.