Accidente múltiple en la carretera Central provoca dos muertes y deja nueve personas heridas. (Foto: Andina)
Accidente múltiple en la carretera Central provoca dos muertes y deja nueve personas heridas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Un triple choque registrado la tarde de este viernes 23 de octubre en la carretera Central dejó dos mujeres fallecidas y nueve personas heridas, a la altura del kilómetro 56+500, cerca de Tornamesa, en el distrito de San Bartolomé, provincia limeña de Huarochirí. La Policía Nacional realiza las diligencias para determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades.

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