Un triple choque registrado la tarde de este viernes 23 de octubre en la carretera Central dejó dos mujeres fallecidas y nueve personas heridas, a la altura del kilómetro 56+500, cerca de Tornamesa, en el distrito de San Bartolomé, provincia limeña de Huarochirí. La Policía Nacional realiza las diligencias para determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades.

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En la colisión estuvieron involucrados una camioneta de placa W1T-008, un automóvil de matrícula B2D-277 y un tractocamión con cisterna, cuyas placas son CJE-854 y BHF-978. El impacto ocasionó severos daños materiales en los vehículos.

Según las primeras versiones, la camioneta se desplazaba desde la sierra hacia Lima, mientras que el automóvil circulaba en sentido contrario. Las circunstancias en las que se produjo el choque aún son materia de investigación.

Hasta el lugar llegaron efectivos de la Policía de Carreteras de Cocachacra y de la comisaría de Matucana, además de personal de salud. Las labores de auxilio contaron con el apoyo de una ambulancia de San Bartolomé, una unidad municipal con personal de serenazgo y los bomberos.

Identifican a las víctimas mortales y a los heridos

Las dos mujeres fallecidas fueron identificadas como Efigenia Quinto Chávez de Torres, de aproximadamente 72 años, y Doménica Torres de Castro, de unos 78 años.

De acuerdo con el reporte de la Red de Salud Huarochirí, las nueve personas heridas son Olga Quispe Vílchez, de 41 años; Carmen Quispe Vílchez, de 53; Flor de María Quispe Vílchez, de 47; Patricia Ramos Aguirre, de 25; Juana Ramírez Isla, de 55; Marcelo Mucha Gómez; Jhair Daniel Bonifacio Vásquez, de 24; Octavio Torrez Gómez, de 70; y Paolo Anderson Espinoza Espíritu, de 35 años.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.

Al cierre de esta información, el triple choque generaba congestión vehicular en ambos sentidos de la carretera Central, mientras proseguían las labores de auxilio en la zona.