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Camión de basura cae en canal Río Seco dejando un fallecido. (Fotos: César.grados@photo.gec)
Camión de basura cae en canal Río Seco dejando un fallecido. (Fotos: César.grados@photo.gec)
Por Redacción EC

Un camión de basura se volcó en el canal del Río Seco, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, dejando a su conductor fallecido y a su acompañante herido.

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