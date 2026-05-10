Un camión de basura se volcó en el canal del Río Seco, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, dejando a su conductor fallecido y a su acompañante herido.

Un camión de basura se volcó en el canal del Río Seco, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, dejando a su conductor fallecido y a su acompañante herido. Camión de basura cae a canal del Río Seco en Huachipa dejando una persona fallecida. (Fotos: César.grados@photo.gec) Camión de basura cae a canal del Río Seco en Huachipa dejando una persona fallecida. (Fotos: César.grados@photo.gec) Noticia en desarrollo... Ministro de Salud sobre hantavirus: “en el Perú está controlado, no se ha detectado” | El Comercio Canal oficial del diario El Comercio de Lima, Perú. Suscríbete: http://goo.gl/UWBivf Sitio web: http://elcomercio.pe TAMBIÉN SÍGUENOS EN: Facebook: https://www.facebook.com/elcomercio.pe Twitter: https://twitter.com/elcomercio Instagram: http://instagram.com/elcomercio Discord: https://discord.gg/elcomercio #elcomercio #noticiasperu #mundo #internacionales