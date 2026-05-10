Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Un camión de basura se volcó en el canal del Río Seco, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, dejando a su conductor fallecido y a su acompañante herido.
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