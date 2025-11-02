Una combi de transporte público se despistó la tarde de este domingo en la avenida 26 de Noviembre, a la altura del paradero 5 de Nueva Esperanza, en el distrito de Villa María del Triunfo. El accidente dejó como saldo una mujer fallecida y al menos 15 personas heridas.

El hecho fue registrado por una cámara de seguridad de la zona. En las imágenes se observa que la combi, que pertenece a la empresa Virgen Milagrosa del Carmen de Lurín, circulaba a gran velocidad, se sale de la vía, impacta contra un poste de alumbrado público y finalmente cae de costado sobre la pista.

Según la Policía Nacional, la víctima mortal es una adulta mayor, cuyo cuerpo permanecía en el lugar a la espera de las diligencias del fiscal de turno. En tanto, los heridos fueron auxiliados y posteriormente trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica.

Hasta el lugar llegaron dos unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú y cuatro ambulancias, que brindaron los primeros auxilios. Los residentes de Nueva Esperanza también colaboraron moviendo la combi que había quedado volcada para rescatar a los pasajeros atrapados en su interior.

Las imágenes de las cámaras de seguridad serán utilizadas por las autoridades para determinar las causas exactas del accidente ocurrido en esta zona del sur de Lima.

¿Qué hacer en caso de un accidente vehicular?

Si eres testigo o estás en involucrado en un accidente vehicular, puedes llamar al los Bomberos al 116 o la Central de Emergencias de la Policía al 105. Luego, acércate a la comisaría más cercana dentro de las 24 horas para obtener la copia certificada necesaria para iniciar los trámites de seguros, como los del SOAT o AFOCAT.