Los familiares de Yirko Erinson Pérez Chumpitaz y Maricielo Alama Monteza, los dos jóvenes que perdieron la vida tras ser arrollados por un tráiler en la Vía de Evitamiento, exigieron la entrega inmediata de los videos de las cámaras de seguridad perimétricas. El accidente ocurrió la mañana del último martes 2 de junio a la altura del paradero Acho, en el distrito del Rímac, cuando las víctimas de 23 años y 22 años se desplazaban a bordo de una motocicleta.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la motocicleta se despistó e impactó contra un automóvil, lo provocó que ambos ocupantes cayeran sobre la calzada. Posteriormente, un tráiler que transitaba por la misma ruta los arrolló al no poder detenerse a tiempo. Aunque las víctimas portaban los implementos de protección y cascos de seguridad, fallecieron de forma instantánea tras ser atropellados.

La Policía Nacional sigue diversas líneas de investigación respecto al origen del despiste. Una de las hipótesis iniciales relaciona el accidente a las condiciones climatológicas, lo que sugiere que el conductor pudo haber perdido el control por la presencia de llovizna que mantenía la superficie de la vía húmeda. Sin embargo, los deudos manejan una versión que involucra a un tercer vehículo en la escena.

Carol Helena Monteza, madre de la joven fallecida, detalló que existen indicios de que una camioneta de color negro habría interceptado o colisionado tangencialmente con la motocicleta, lo que provocó la pérdida de control de la moto.

Yirko Erinson Pérez Chumpitaz y Maricielo Alama Monteza murieron tras ser arrollados por un tráiler en la Vía de Evitamiento, a la altura de Acho. Foto: captura Instagram/Séptimo Día Perú

Por esa razón, Monteza solicitó evidencias videográficas. “Lo que yo pido a las autoridades es que por favor pidan las cámaras cuanto antes de la Municipalidad de Lima, de la Municipalidad del Rímac y que exijan a Lima Expresa que nos brinden las cámaras. Viendo esas cámaras vamos a saber el porqué del accidente”, manifestó.

El chofer del tráiler implicado en el atropello fue identificado como Jaime Eloy Rivera Gutiérrez. Tras el accidente, fue detenido de forma preventiva y luego trasladado a la comisaría de Piedra Liza, donde permanece a disposición de las autoridades policiales y del Ministerio Público para el desarrollo de los exámenes técnicos de ley.

“El camión que los arrolló no se ha comunicado absolutamente conmigo y con ningún familiar de los dos jóvenes fallecidos, ni para que nos den el pésame. El chofer tampoco, prácticamente como que nos han dejado solos. (...) Lo que queremos es de que se dé con la verdad”, sostuvo.

La Fiscalía de la Nación se hizo presentes en la Vía de Evitamiento alrededor del mediodía del mismo 2 de junio para autorizar el levantamiento de los cuerpos y ordenar su traslado a la Morgue Central de Lima. La víctima de 22 años cursaba los últimos ciclos de la carrera de contabilidad y su pareja tenía planificado contraer matrimonio el próximo año.