Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La madre de la joven fallecida precisó que existen indicios de que una camioneta de color negro habría interceptado o colisionado tangencialmente con la motocicleta, lo que provocó la pérdida de control de la motocicleta. Foto: captura Facebook/ViaTV Perú
La madre de la joven fallecida precisó que existen indicios de que una camioneta de color negro habría interceptado o colisionado tangencialmente con la motocicleta, lo que provocó la pérdida de control de la motocicleta. Foto: captura Facebook/ViaTV Perú
Por Redacción EC

Los familiares de Yirko Erinson Pérez Chumpitaz y Maricielo Alama Monteza, los dos jóvenes que perdieron la vida tras ser arrollados por un tráiler en la Vía de Evitamiento, exigieron la entrega inmediata de los videos de las cámaras de seguridad perimétricas. El accidente ocurrió la mañana del último martes 2 de junio a la altura del paradero Acho, en el distrito del Rímac, cuando las víctimas de 23 años y 22 años se desplazaban a bordo de una motocicleta.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: