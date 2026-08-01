Un motociclista falleció este sábado 1 de agosto tras sufrir un accidente de tránsito en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Santa Rosa en Lima, en el carril derecho con sentido al sur, generando varias horas de congestión vehicular.

Según información preliminar, el conductor quedó tendido en la vía tras el accidente, cuyas causas aún son investigadas, mientras una de las hipótesis apunta a un presunto impacto con un camión, versión que deberá ser confirmada por las autoridades.

01 de agosto de 2026 en Lima, Perú | La identidad del motociclista fallecido se desconoce | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

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Lima Expresa, operadora de la vía, informó que su unidad de ambulancia y la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para atender la emergencia mientras esperaban la llegada del fiscal.

Posteriormente, la concesionaria informó en sus redes sociales que el fiscal se apersonó en la zona y que, alrededor de las 13:42 p. m., la Vía de Evitamiento en sentido al sur quedó liberada, restableciéndose el tránsito.

Lima Expresa informa:

El fiscal se aproximó a la zona.

A las 13:42 queda libre la #VíaDeEvitamiento con sentido al sur. https://t.co/M4MaLFM8EN — Lima Expresa (@LimaExpresa) August 1, 2026

Hasta el cierre de esta nota, se desconoce la identidad del fallecido, quien fue hallado en la vía con un polo negro de mangas largas, shorts y zapatillas blancas, mientras las autoridades realizan las diligencias correspondientes.