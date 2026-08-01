Motociclista fue atropellado en la Vía de Evitamiento, altura del puente Santa Rosa | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Motociclista fue atropellado en la Vía de Evitamiento, altura del puente Santa Rosa | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Por Redacción EC

Un motociclista falleció este sábado 1 de agosto tras sufrir un accidente de tránsito en la Vía de Evitamiento, a la altura del puente Santa Rosa en Lima, en el carril derecho con sentido al sur, generando varias horas de congestión vehicular.

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