La Municipalidad de Surco lamentó el trágico accidente ocurrido en la mañana del lunes 19 de enero en la Vía Expresa Sur, donde una mujer de 66 años, identificada como Eulogia Quihui Suica, perdió la vida tras ser atropellada por un vehículo que, según testigos, circulaba a excesiva velocidad.

En un comunicado, señaló que este hecho pudo evitarse “si se hubieran adoptado las medidas de seguridad” que dicha comuna solicitó en “reiteradas oportunidades” a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), adscrita a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

“Pese a nuestras constantes advertencias sobre el riesgo que representa esta vía para los peatones, no se ha recibido una respuesta efectiva. Hoy, esa inacción ha tenido consecuencias irreparables”, añadió.

La comuna que dirige el alcalde Carlos Bruce exigió a la Municipalidad Metropolitana de Lima “actuar con urgencia y responsabilidad”, disponiendo la instalación inmediata de puentes peatonales y reforzando la señalización y seguridad en la zona.

Comunicado de la Municipalidad de Santiago de Surco

