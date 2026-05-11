Un grave accidente vehicular dejó dos muertos y varios heridos, la madrugada de hoy, lunes 11 mayo, en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur, en sentido de sur a norte, a la altura del paradero Capilla, en el distrito de Villa El Salvador.

Al lugar han llegado nueve unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que realizaron labores de rescate y asisten a los pasajeros que han quedado atrapados entre los fierros luego que una combi chocara aparatosamente contra otra unidad.

Según la agencia Andina, una de las víctimas fue identificada como David Herrera Poma, de 20 años, él iba en el asiente del copiloto, en tanto, la segunda persona fallecida viajaba en la parte trasera, zona que recibió el mayor impacto.

Testigos indicaron que todo inició cuando un bus de transporte desaceleró para recoger pasajeros en un paradero informal cerca del puente Capilla, segundos después, una combi que cubría la ruta Villa El Salvador–Plaza Norte impactó contra la unidad mayor.

Tráfico vehicular por varias horas

También se presentaron personal de Emape y Serenazgo para iniciar la restricción vehicular debido a las labores de rescate y peritaje. Dos de los tres carriles habilitados en sentido de sur a norte fueron cerrados temporalmente.