Resumen

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Una de las víctimas fue identificada como David Herrera Poma, de 20 años. Foto: Andina
Una de las víctimas fue identificada como David Herrera Poma, de 20 años. Foto: Andina
Por Redacción EC

Un grave accidente vehicular dejó dos muertos y varios heridos, la madrugada de hoy, lunes 11 mayo, en el  kilómetro 17 de la Panamericana Sur, en sentido de sur a norte, a la altura del paradero Capilla, en el distrito de Villa El Salvador.

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