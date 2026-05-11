Resumen

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Accidente en la Panamericana Sur deja dos víctimas mortales y una decena de heridos. (Foto: César.grados/@photo.gec)
Accidente en la Panamericana Sur deja dos víctimas mortales y una decena de heridos. (Foto: César.grados/@photo.gec)
Por Redacción EC

Dos personas murieron y al menos una decena resultaron heridas tras un violento accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este lunes en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur, a la altura del distrito de Villa El Salvador. El choque involucró a una combi de transporte público y un bus, y provocó una fuerte congestión vehicular en sentido de sur a norte.

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