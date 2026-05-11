Dos personas murieron y al menos una decena resultaron heridas tras un violento accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este lunes en el kilómetro 17 de la Panamericana Sur, a la altura del distrito de Villa El Salvador. El choque involucró a una combi de transporte público y un bus, y provocó una fuerte congestión vehicular en sentido de sur a norte.

El accidente se registró cerca de las 5:25 a.m., a pocos metros del paradero Capilla. Según los primeros reportes, la combi terminó incrustada en la parte posterior del bus luego de impactarlo por alcance, dejando la parte delantera del vehículo menor completamente destruida.

Combi se incrusta en bus y deja dos fallecidos en la Panamericana Sur. (Foto: César.grados/@photo.gec)

Hasta el lugar llegaron al menos nueve unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para rescatar a los pasajeros atrapados entre los fierros retorcidos. Los bomberos utilizaron herramientas hidráulicas para cortar parte de la carrocería y facilitar el rescate de los heridos.

Debido a la fuerza del impacto, dos ocupantes de la combi fallecieron en el acto. Una de las víctimas fue identificada como David Herrera Poma, de 20 años, quien viajaba en el asiento del copiloto. La segunda víctima mortal iba ubicada detrás de él, en el lado que recibió el mayor daño por la colisión.

Entre 10 y 12 pasajeros resultaron heridos y fueron trasladados a diferentes hospitales y clínicas de Lima para recibir atención médica.

Testigos señalaron que el accidente habría ocurrido cuando el bus redujo la velocidad para recoger pasajeros en un paradero informal cercano al puente Capilla. En ese momento, la combi que cubría la ruta entre Villa El Salvador y Plaza Norte no habría logrado frenar a tiempo.

Dos muertos y más de diez heridos deja choque entre combi y bus en Villa El Salvador. (Foto: César.grados/@photo.gec)

Según Andina, vecinos de la zona indicaron además que en este tramo de la Panamericana Sur es frecuente el denominado “correteo” entre buses y combis para captar pasajeros, práctica que podría haber influido en el siniestro.

Durante las labores de emergencia también se reportó preocupación por una posible deflagración, debido a que la combi contaba con un balón de gas natural vehicular (GNV) instalado en la parte posterior.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Villa El Salvador abrió investigación para esclarecer las causas del accidente. El Tercer Despacho dispuso el levantamiento de los cuerpos, el recojo de evidencias y la realización de pericias a cargo de la Policía Nacional.

El choque ocasionó además el cierre temporal de dos carriles de la vía, generando largas filas de vehículos desde el peaje de Villa hasta la zona del accidente. Agentes de la Policía Nacional, serenazgo y personal de Emape permanecieron en el lugar realizando diligencias y controlando el tránsito.