Una ciudadana fue víctima de agresión física y verbal mientras paseaba a su mascota en las inmediaciones del malecón del distrito de Miraflores. El agresor ha sido identificado como Jordy Frank Lafaix Ruiz de Castilla, un creador de contenido digital, según el portal El chico de la Noticias.

La agresión fue grabada una ciudadana que compartió el material en las redes sociales, mientras solicitaba la intervención de agentes del Serenazgo.

(Panamericana TV)

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De acuerdo a las imágenes, el sujeto inició a hostigar a la víctima, identificada como Les, quien lo encara, exigiendo respeto y reclamando por las acciones cometidas en su contra. “Está que me molesta desde hace rato. No soy huevón, no soy hombre, soy mujer”, se escucha a la afectada mientras la ciudadana pedía ayuda.

Posteriormente, las imágenes muestran cómo la situación escaló de una agresión verbal a un contacto físico violento antes de que terceros o el personal de seguridad del distrito pudieran intervenir. El hombre abofetea a la denunciante, quien retrocede y le repite una y otra vez: “¡Lárgate!”.

Vecinos de las calles aledañas al parque Leoncio Prado cuestionan la reducción de áreas verdes para construir módulos de serenazgo.

En las redes, se han reactivado los cuestionamientos en torno a los mecanismos de vigilancia y la respuesta inmediata del cuerpo de Serenazgo de Miraflores frente a casos de acoso y violencia de género en los espacios recreativos del distrito.

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