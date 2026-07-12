De acuerdo a las imágenes, el sujeto inició a hostigar a la víctima, identificada como Les, quien lo encara, exigiendo respeto y reclamando por las acciones cometidas en su contra. Foto: difusión/composición GEC
De acuerdo a las imágenes, el sujeto inició a hostigar a la víctima, identificada como Les, quien lo encara, exigiendo respeto y reclamando por las acciones cometidas en su contra. Foto: difusión/composición GEC
Por Redacción EC

Una ciudadana fue víctima de agresión física y verbal mientras paseaba a su mascota en las inmediaciones del malecón del distrito de Miraflores. El agresor ha sido identificado como Jordy Frank Lafaix Ruiz de Castilla, un creador de contenido digital, según el portal El chico de la Noticias.

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