El general Óscar Arriola, director de la Policía Nacional del Perú, aseguró que Adrián Villar, investigado por el atropello y posterior muerte de la joven seleccionada de buceo Lizeth Marzano Noguera, nunca estuvo internado en una clínica y no se le realizó el dosaje etílico correspondiente.

En declaraciones a la prensa, el general Arriola aseguró que el joven no pasó el dosaje etílico y que, cuando esto sucede o el involucrado se niega a realizarse el examen, se presume que el resultado es positivo.

“Son tres delitos que están ahí. Luego han aparecido las imágenes y él realiza algunos movimientos… Lo correcto es que nunca estuvo en una clínica y no ha pasado dosaje etílico”, señaló Arriola.

Adrián Villar nunca estuvo en la clínica y no pasó dosaje etílico, afirma general PNP, Óscar Arriola. (Foto: Captura de video)

“El único lugar para pasar dosaje etílico un ciudadano es (en) la Policía Nacional del Perú y cuando un ciudadano se niega a pasarlo se presume que es positivo el resultado, además de otro delito de violencia y resistencia a la autoridad”, añadió en su declaración.

Al ser consultado por los policías que no detuvieron al joven en su casa, José Cervan y John Matencio, el general Óscar Arriola señaló que su accionar “es materia de investigación, prolija, detallada y objetiva”.

Adrián Villar fue detenido

La Policía Nacional del Perú detuvo de forma preliminar a Adrián Villar, investigado por el atropello que acabó con la vida de la deportista Lizeth Marzano Noguera, el pasado 17 de febrero en San Isidro. El arresto se registró en horas de la madrugada.

La detención estuvo a cargo de agentes de Inteligencia de Tránsito y de la unidad especializada en accidentes de tránsito. Adrián Villar fue ubicado en un inmueble de Miraflores y fue trasladado para cumplir las diligencias correspondientes.

Tras pasar los exámenes de ley en la sede de Medicina Legal, el joven será trasladado a la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito, en La Victoria, donde rendirá su manifestación ante el Ministerio Público.

Posible pena para Adrián Villar

En caso Adrián Villar sea hallado culpable de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente, el joven podría enfrentar más de ocho años de prisión. Además, la posible sentencia también podría derivar en el pago de una reparación civil, dependiendo de la valoración judicial.

Videos revelan que policías ingresaron a inmueble de Adrián Villar y no ejecutaron detención. (Foto: Captura/América Noticias)

Óscar Arriola señaló que las investigaciones serán contundentes y hará que cada director de las dependencias correspondientes colabore para llegar a resolver el caso.