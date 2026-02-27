Un audio difundido en el último programa de Magaly Medina expuso una conversación telefónica entre Rubén Villar, padre de Adrián Villar, y el entorno de la familia de Lizeth Marzano, quien murió el pasado 17 de febrero tras ser atropellada en San Isidro.

La comunicación se produjo dos días después del accidente, alrededor de las 11:02 p.m., cuando estaba por vencer el plazo de flagrancia. Horas antes, el joven de 21 años se había presentado de manera virtual ante las autoridades.

Padre reconoce que su hijo manejaba el vehículo y que “va a asumir”

En el audio, Rubén Villar expresa su intención de comunicarse directamente con Gino Marzano, familiar de la víctima, y reconoce que su hijo era quien conducía el vehículo involucrado en el atropello de la deportista.

“Quería comunicarme con Gino Marzano. Entiendo perfectamente cómo se debe encontrar. Lo que quería que sepas es que, evidentemente, yo me siento muy mal con todo esto, ya que, lamentablemente, mi hijo es el que ha causado ese accidente; o sea, él era el que estaba manejando. Mi hijo ya se puso a derecho y él va a asumir”, se escucha decir.

Más adelante, el padre calificó lo ocurrido como “un error” y aseguró que su hijo no supo reaccionar tras el accidente. “Mi hijo tiene 21 años, es un buen muchacho, en verdad. Cometió un delito, un error, se equivocó. No supo actuar en el momento. No sé ni qué decirle ni a ti, ni a él. Me siento terrible, mal. […] Eso era lo que yo quería decirle a Gino, a su familia. Yo, como papá, por eso quería hablar con él. Disculparme, porque igual es mi hijo”, agregó.

Adrián Villar también tiene un impedimento de salida. Foto: YouTube

Versión sobre hospitalización es desmentida por la Policía

En otro tramo de la conversación difundida por Magaly TV La Firme, Villar sostuvo que su hijo atravesó una fuerte crisis emocional tras el accidente e incluso afirmó que estuvo internado en una clínica.

“A todos nos duele. A mí, la verdad, no me salen las palabras. Para él y para toda su familia, este es un momento muy doloroso. Mi hijo ha estado en un profundo shock; ha estado mal. Él ha estado hospitalizado. Ha estado en la clínica. Él apenas ha salido”, manifestó.

No obstante, en las últimas horas, autoridades policiales indicaron que esa versión no sería correcta y precisaron que el joven no registró ingreso a ninguna clínica tras el accidente, lo que abre nuevas interrogantes en el marco de las investigaciones.

