Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Adrian Villar detenido en la oficina de la DEPIAT. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec
Adrian Villar detenido en la oficina de la DEPIAT. Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec
Por Redacción EC

Un audio difundido en el último programa de Magaly Medina expuso una conversación telefónica entre Rubén Villar, padre de Adrián Villar, y el entorno de la familia de Lizeth Marzano, quien murió el pasado 17 de febrero tras ser atropellada en San Isidro.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.