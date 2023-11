“¡Advertencia a todos los venezolanos delincuentes, cobradores de cupo y extorsionadores! Les damos el plazo de 3 días para que se larguen”. Con esta frase intimidante en una gigantografía, aproximadamente 40 personas se ubicaron en la entrada al cerro San Cosme, en La Victoria, para exigir que los delincuentes extranjeros abandonen la zona de la Parada. De acuerdo con fuentes de El Comercio, se trató de mototaxistas y comerciantes que trabajan cerca al antiguo mercado mayorista.

Encapuchados y cubiertos con mascarillas, los manifestantes marcharon ayer desde las 9 de la mañana por las calles aledañas a los cerros San Cosme y El Pino, y la urbanización Manzanilla. Recorrieron las avenidas San Pablo y México y los jirones Jauregui y Barranca. La gigantografía con la frase amenazante lideró la marcha .

Desplazamiento de comerciantes y mototaxistas de La Parada contra delincuentes extranjeros. Foto: Municipalidad de La Victoria

Efectivos de la comisaría de San Cosme acompañaron la manifestación, que se desarrolló pacíficamente. El trayecto culminó cerca al mediodía en el pasaje Margarita Vargas, una de las entradas al cerro San Cosme donde los manifestantes colocaron la gigantografía. Ellos no quisieron declarar a la prensa.

Cartel en la entrada al cerro San Cosme, que amenaza a delincuentes y extranjero. Foto: César Campos | GEC / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR BUENO

🚨#AHORA | La Victoria: Personas encapuchadas hacen guardia en la entrada al cerro San Cosme y amenazan a delincuentes y extranjeros.

Esta medida de portesta ocurrió cinco días después del primer enfrentamiento entre un grupo de vecinos, mototaxistas y comerciantes de La Victoria y El Agustino contra presuntos extorsionadores venezolanos en la zona de La Parada. Los comerciantes prendieron fuego a motos, lanzaron piedras, golpearon con palos y amenazaron con expulsar a todo ciudadano extranjero de La Victoria .

El Comercio pudo conocer que existe una disputa latente entre bandas criminales transnacionales y locales por el control de las cuatro zonas de mayor flujo comercial en el distrito de La Victoria: el emporio de Gamarra (principalmente el Damero C), mercado La Parada, el Mercado de Frutas y los terminales terrestres.

Cabe destacar que el cerro San Cosme se encuentra cerca a la Parada y al Damero C del Emporio Comercial de Gamarra y la avenida Aviación. En estos sectores, los delincuentes se han implantado ejerciendo control territorial, aprovechando la alta presencia de trabajadores informales, comerciantes y poca presencia policial. Según la vocera de empresarios del Emporio Comercial de Gamarra, Susana Saldaña, la zona estaría controlada por extorsionadores extranjeros.

En Gamarra, la zona más afectada hasta el momento por el cobro de cupos, la organización criminal venezolana ‘Los Gallegos’ ha ganando hegemonía. Se conoció que esta banda extorsiona a los comerciantes y los más de mil mototaxistas que operan en esta zona.

A los transportistas se les exige desde S/. 3 a S/. 5 por vehículo . En el caso de los ambulantes la suma es un poco más alta, mientras que a los comerciantes formales, quienes tienen su propio local, les cobran elevadas sumas de dinero a cambio de que ningún ambulante ocupe el frontis de su negocio.

Debido al sombrío panorama de la seguridad ciudadana en el distrito, el Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (Codisec) de La Victoria aprobó el jueves solicitar al Poder Ejecutivo que declare en estado de emergencia el distrito .

#ÚLTIMOMINUTO | El Comité Distrital de Seguridad Ciudadana (CODISEC) de #LaVictoria aprobó solicitar al Poder Ejecutivo declarar en Estado de Emergencia el distrito para garantizar la seguridad de los vecinos, instituciones educativas, empresarios y transeúntes. (1/2) pic.twitter.com/dLFLoJXZZD — Municipalidad de La Victoria (@munilavictoria) November 2, 2023

Sin embargo, un día después, el director de la Región Policial Lima, general PNP Roger Pérez, descartó que la institución busque declarar el estado de emergencia en el distrito de La Victoria.

“Yo sé que (el estado de emergencia) no va a solucionar el problema, pero por lo menos va a bajar la sensación de inseguridad y dará tranquilidad a nuestros vecinos y personas que nos visitan. Estos días de campaña de fin de año, tendremos entre 500 mil y 550 mil visitantes diarios en Gamarra y toda La Victoria. Esto trae congestión y delincuencia”, resaltó Rubén Cano.

“No se ha evaluado aún, pero no pretendemos a nivel policía solicitar la declaratoria de emergencia en el distrito de La Victoria porque vemos de que no es necesario”, afirmó el jefe policial en conferencia de prensa.