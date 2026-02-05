Advierten que niños menores de tres años no deben ser expuestos a los rayos solares en las playas

Dermatólogos pediatras del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB) exhortaron a los padres de familia de niños menores de 3 años y, de manera especial, a quienes tienen bajo su cuidado a bebés menores de 6 meses, evitar exponerlos al Sol, sobre todo en días muy calurosos, y no llevarlos a playas y/o piscinas, dado que la exposición a los rayos solares es perjudicial para su salud. Ello, debido a su delicada piel, el riesgo de deshidratación, fiebre y la posibilidad de sufrir quemaduras graves.

La Dra. Milagros Escudero, dermatóloga del INSNSB, afirmó que la salud y bienestar de los bebés y niños es una prioridad, y la protección solar es un paso importante para garantizar un desarrollo saludable. “La mayoría de los cánceres de piel se podrían evitar con una protección adecuada desde la infancia, ya que la radiación solar se acumula en la piel”, indicó.

En el marco del Día del Lunar, que se conmemora cada primer domingo de febrero, el INSNSB, Centro Pediátrico Quirúrgico de Alta Complejidad, realizó una Campaña gratuita de detección precoz de cáncer de piel en el Auditorio Institucional, evaluando a niños y adultos a fin de identificar estos casos.

En este escenario, la especialista recomienda -a padres y madres de familia- extremar medidas para cuidar a sus pequeños de la exposición a los rayos ultravioletas (UV). “Un pequeño en este rango de edad está más propenso a sufrir quemaduras, incluso en días nublados o fríos, porque no es la luz visible del sol ni el calor lo que quema, sino la radiación UV que es invisible”, detalló Escudero.

Agregó que la piel de los niños, al ser más fina y suave, tiene menor contenido de melanina, que es el pigmento que da color a la piel y protege contra los daños que pudiera ocasionar los rayos del sol, por lo que advirtió que una quemadura solar podría transformarse en una emergencia médica.

La exposición prolongada al Sol puede causar daños irreversibles en la piel de los bebés y niños menores de 3 años, incluyendo quemaduras solares, envejecimiento prematuro y aumento del riesgo de cáncer de piel. Por eso, es importante que los padres y cuidadores estén informados y tomen medidas de protección solar adecuadas para protegerlos.

¿Cómo proteger la piel de bebés y niños?

Colocarles sombreros de ala ancha o gorros que protejan su rostro, orejas y cuello.

Vestirlos con ropa adecuada para la temporada de verano, es decir, ropa ligera pero que cubra los brazos y piernas.

Si son niños mayores de un año, es ideal el uso de lentes de Sol con filtros para la radiación ultravioleta.

En el caso de niños que realizan actividades al aire libre, es necesario aplicarles protector solar pediátrico, con FPS 50+, 30 minutos antes de la exposición al Sol, y volverles a aplicar cada dos horas.

El protector solar para niños (pediátrico) se recomienda desde los 6 meses de edad en adelante.

Mantenerlos bien hidratados.

