Advierten que niños menores de tres años no deben ser expuestos a los rayos solares en las playas

Las personas que lleven a sus niños a la playa o la piscina deben tener en cuenta algunas recomendaciones para proteger su salud. (Foto: Pixabay/Joshua Choate).

Dermatólogos pediatras del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja (INSNSB) exhortaron a los padres de familia de niños menores de 3 años y, de manera especial, a quienes tienen bajo su cuidado a bebés menores de 6 meses, evitar exponerlos al Sol, sobre todo en días muy calurosos, y no llevarlos a playas y/o piscinas, dado que la exposición a los rayos solares es perjudicial para su salud. Ello, debido a su delicada piel, el riesgo de deshidratación, fiebre y la posibilidad de sufrir quemaduras graves.

