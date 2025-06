Este transporte público cuenta con más de 50 buses desplegados en 5 rutas. La semana pasada, la campaña #NoTePases de El Comercio registró las placas de los buses del Aerodirecto en la Av. Nicolás de Piérola (Centro de Lima) y el aeropuerto. El resultado: 10 unidades tienen una larga lista de papeletas acumuladas de tránsito y transporte, y 46 mil soles en deudas por tal motivo .

Deudas sobre ruedas

1 CMM-601 Propietario: EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS NIÑO EMANUEL S.A.C. 10 papeletas de tránsito acumuladas: 3 Faltas Muy graves: M40, M20a, M18

5 Faltas Graves: G47, G14, G08, G58, G58

Faltas 2 Faltas Leves: L01, L06 Soles en deuda: 6.108,4 1 papeleta de transporte acumulada: 1 Falta muy grave: N07 Soles en deuda: 21.400 2 CMM-597 Propietario: EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS NIÑO EMANUEL S.A.C. 10 papeletas de tránsito acumuladas: 7 Faltas Graves: G19, G19, G58, G08, G14, G47, G08

3 Faltas Leves: L07 (2), L04 Soles en deuda: 1.341,78 3 CMM-662 Propietario: EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS NIÑO EMANUEL S.A.C. 7 papeletas de tránsito acumuladas: 2 Muy graves: M20a, M20b 3 Graves: G58, G08 (2) 2 Leves: L04, L06 Soles en deuda: 3.959 4 CMU-152 Propietario: INTERNATIONAL PARTNERS S.A. 3 papeletas de tránsito acumuladas: 1 Falta grave: G56

2 Leves: L01, L04 Soles en deuda: 1010,4 5 CMN-053 Propietario: EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIOS NIÑO EMANUEL S.A.C. 3 papeletas de tránsito acumuladas: 1 Muy graves: M18

2 Graves: G11, G082 Soles en deuda: 1.549,84 6 F7Q-945 Propietario: 2 papeletas de tránsito acumuladas: 1 Muy graves: M17 1 Graves: N61 Soles en deuda: 1.305 7 CNO-283 Propietario: INTERNATIONAL PARTNERS S.A. 1 papeleta de tránsito acumulada: 1 Grave: G56 Soles en deuda: 526,60 8 CMM-550 Propietario: EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO CINCO ESTRELLAS S.A. 1 papeleta de tránsito acumulada: 1 Graves: G57 Soles en deuda: 141,24

1 papeleta de transporte acumulada: 1 Muy Grave: N18 Soles en deuda: 5.350 9 CLM-089 Propietario: EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO CINCO ESTRELLAS S.A. 1 papeleta de transporte acumulada: 1 Muy grave: RE17 Soles en deuda: 2.675 10 CLJ-545 Propietario: EMPRESA DE TRANSPORTE Y TURISMO CINCO ESTRELLAS S.A. 1 papeleta de tránsito acumulada: 1 Muy graves: M21 Soles en deuda: 642

Uno de los casos más llamativos que encontró #NoTePases es el bus de placa CMM-601. Es propiedad de ‘Empresa de transporte y servicios niño Emanuel S.A.C.’, de acuerdo con el servicio de consulta vehicular de la Sunarp.

El vehículo registra 10 papeletas de tránsito, conforme al Servicio de Administración Tributaria de Lima (SAT), colocadas desde setiembre del 2024 hasta marzo de este año a dos conductores. 3 de ellas son faltas muy graves, 5 graves y 2 leves.

Bus CMM-601. Foto: Allen Quintana. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

La última falta, registrada el último 29 de marzo, fue la M40, una falta muy grave colocada porque el conductor Ronald Aquino Quiñonez por conducir el vehículo con la licencia vencida . Solo por esta papeleta adeuda S/3.305.

Otra falta muy grave fue la M18, colocada al chofer Guillermo Manchego Liñán el 8 de octubre del año pasado, por desobedecer las indicaciones sobre el tránsito de un efectivo de la Policía Nacional (PNP) tras ser intervenido en la Av. Bolivia de Ventanilla.

En total, el bus adeuda S/6.108,40 por las 10 faltas.

Por si fuera poco, la unidad también registra una papeleta de transporte impuesta por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) en noviembre del año pasado, la falta muy grave N07, debido a que el conductor Guillermo Manchego manejaba sin licencia de conducir. El vehículo adeuda S/21.400 pendientes de pago por la infracción.

Multa de la ATU del bus CMM-601. Foto: Allen Quintana.

Otro caso preocupante es el del vehículo de placa CMM-597 del mismo propietario, según la Sunarp. El bus también registra 10 papeletas de tránsito colocadas entre julio del año pasado y marzo del 2025 al mismo conductor: Josué Perdomo Estrada. 5 son faltas graves y 5 leves.

Bus CMM-597. Foto: Allen Quintana. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

El 21 de noviembre del año pasado fue multado por la falta G47 al estacionar en un lugar que afectaba al tránsito. En total, adeuda S/1.341,78 por las 10 infracciones.

El bus de placa CMM-662, también propiedad de ‘Empresa de transporte y servicios niño Emanuel S.A.C.’, registra 7 papeletas de tránsito, colocadas a tres conductores: 2 faltas muy graves, 3 graves y 2 leves.

Bus CMM-662. Foto: Allen QUintana. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

En diciembre del año pasado, cometió la falta muy grave M20b al pasarse el límite máximo de velocidad en la cuadra 35 de la Av. Brasil. La deuda por las 7 faltas asciende a S/3.959.

El bus de placa CMU-152, propiedad de ‘International Partners S.A.’, acumula 3 papeletas pendientes de pago por faltas cometidas por Jorge Uquiche Matta entre enero y marza de este año: 1 grave y 3 leves.

Bus CMU-152. foto: Allen Quintana. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

El 28 de enero, cometió la infracción G56 al recoger pasajeros en un paradero no autorizado. En total, debe S/1010,40 por las 3 faltas.

Otro bus con 3 papeletas es el CMN-053, que es propiedad de ‘Empresa de transporte y servicios niño Emanuel S.A.C.’, colocadas a tres conductores distintos. Registra la multa muy grave M18, del pasado 16 de enero, cuando Pablo Alarcón Vásquez desobedeció las órdenes del efectivo policial que lo detuvo en San Juan de Lurigancho.

Bus CMN-053. Foto: Allen Quintana. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

Las otras dos infracciones son graves: G11 y G08. La deuda por las 3 faltas es de S/1.549,84.

El bus F7Q-945, de ‘Corporación Avagon S.A.C.’, tiene 2 multas pendientes de pago. La última es la falta muy grave M17, colocada a José Aguilar Venegas el 12 de abril del 2024 por cruzar una intersección en luz roja.

Bus F7Q-945. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

En total, el bus adeuda 1.305 por ambas faltas.

La unidad CNO-283, cuyo propietario es ‘International Partners S.A.’, registra la falta grave G56, cometida el pasado 27 de enero por Jesús Ormeño Pizarro; la multa pendiente de pago por la misma es de S/526,60.

Bus CNO-283. Foto: Allen Quintana. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

Los buses de placas CMM-550 y CLJ-545, que pertenecen a ‘Empresa de Transporte y turismo cinco estrellas S.A.’, también tienen una multa de tránsito acumulada: G57 y M21, respectivamente.

Bus CLJ-545. Foto: Allen Quintana. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

Bus CMM-550. Foto: Allen Quintana. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

El vehículo CMM-550 también tiene una papeleta de transporte colocada en octubre del 2024 por utilizar la vía pública como zona de estacionamiento indebida, la falta muy grave N18. Adeuda S/5.350 por ello.

Así también, el bus CLM-089 tiene una infracción de tránsito pendiente de pago. Se trata de la falta muy grave RE17 por obstruir las acciones de fiscalización y control realizadas por la ATU. Debe S/2.675 por ello.

Bus CLM-089. Foto: Allen Quintana. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

En total, las multas de tránsito y transporte de los 10 vehículos mencionados ascienden a 41 y la deuda por ellas es de S/46.009,26 .

"Tener conductores y vehículos con infracciones va en contra de la seguridad vial"

Franklin Barreto, exjefe de la División de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Policía Nacional (PNP), considero como preocupante esta situación, porque evidencia que se ha puesto a disposición de los viajeros vehículos con antecedentes que no aseguran un buen servicio. “Es una situación preocupante. Quizá la ATU no tiene filtros adecuados para buscar a vehículos y conductores. En esta semana, también se ha visto quejas por falta de información de los costos del pasaje, los paraderos y horarios. Entonces, lamentablemente vemos que el Aerodirecto no está siendo auspicioso desde el principio de su uso”, afirmó.

“La ATU y las autoridades competentes han tenido tiempo para hacer una buena selección de vehículos, conductores y capacitarlos”, agregó.

Barreto agregó que, al haber papeletas colocadas entre marzo y mayo de este año, los conductores infractores podrían estar manejando actualmente buses del Aerodirecto. “Un propietario no da sus vehículos a choferes que no conoce, sino a aquellos con los que trabaja con frecuencia. Podrían ser las mismas personas que cometieron una infracción pendiente de pago”, expresó.

En consecuencia, el experto sugirió que la ATU revise la lista de conductores que manejan el Aerodirecto y verifique si fueron o no responsables de una papeleta de tránsito. “Si cometieron una multa, deben ser separados. Tener conductores y vehículos con infracciones va en contra de la seguridad vial y la convivencia”, aseveró.

Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar y especialista en seguridad vial, indicó que, al ser el Aerodirecto un servicio especial hacia el nuevo aeropuerto y que ofrecer mayor rentabilidad a las empresas cuyos buses operan este servicio, la ATU “debió tener más cuidado al seleccionar a estas empresas”, de tal manera que las unidades del Aerodirecto no tengan sanciones administrativas.

“Un gran número de turistas va a utilizar estos vehículos, porque no todos se movilizan en taxi, como es el caso de los mochileros. Entonces, era oportuno que la ATU tenga más cuidado al escoger a las empresas y vehículos que operan el Aerodirecto, y a sus conductores”, subrayó.

Quispe Candia también considera probable que los choferes que cometieron las infracciones descritas anteriormente en este 2025 continúen manejando el Aerodirecto.

Por consiguiente, el experto sostiene que la ATU debe pedir a las empresas que los vehículos que operen el Aerodirecto no tengan sanciones administrativas pendientes y que sus conductores no tengan antecedentes de haber cometido infracciones de tránsito. “Los choferes deben ser calificados, entrenados y capacitados”, agregó.

Solicitudes de descargos

En entrevista con Punto Final, Juan José Salmón, gerente general de Lima Airport Partners (LAP), señaló que la ATU es la entidad encargada de fiscalizar el Aerodirecto.

Este Diario comunicó a la ATU la existencia de buses que operan el Aerodirecto con multas de tránsito y transporte pendientes de pago, por lo que solicitó una entrevista para obtener sus postura. La entidad respondió que no daría una respuesta.

Asimismo, El Comercio contactó a Alan Vargas, encargado de la empresa ‘Empresa de transporte y servicios niño Emanuel S.A.C.’, y le solicitó una entrevista sobre la existencia de buses con papeletas pendientes de pago de su compañía. Vargas indicó que no podría brindar una entrevista antes del cierre de esta edición. No obstante, mencionó que podría comunicarse en otra oportunidad durante la semana.

¿Cuáles son las rutas del Aerodirecto?

El AeroDirecto cuenta con 5 rutas: Quilca, Centro, Sur, Ventanilla y Norte. Los precios de los pasajes fluctúan entre S/ 2.00 y S/ 5.00 dependiendo del tramo recorrido.

Rutas

-AeroDirecto Norte: Parte desde el cruce de las avenidas Izaguirre y Universitaria, sigue por la Av. Tomás Valle, ingresa a la Av. Faucett y sigue por la Av. Morales Duárez hasta el aeropuerto.

-AeroDirecto Sur: Comienza en la intersección de la calle República Dominicana y la Av. Brasil, continúa por la Av. La Paz, Av. Venezuela y la Av. Faucett. Finalmente, ingresa a la Av. Morales Duárez.

-AeroDirecto Centro: Sale de la avenida Alfonso Ugarte con Nicolás de Piérola, sigue por la Av. Óscar R. Benavides (Ex Colonial), luego por Av. Faucett y finalmente llega a la Av. Morales Duárez.

-AeroDirecto Quilca: Inicia en la Av. Quilca, continúa por Faucett e ingresa a la Av. Morales Duárez.

-AeroDirecto Ventanilla: Recorre la Av. Néstor Gambeta, sigue por Av. Faucett y dobla a la Av. Morales Duárez para llegar al acceso al nuevo terminal. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”