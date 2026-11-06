Una vez se culminen las evaluaciones, las tarántulas serán puestas a buen recaudo en un centro de cría autorizado FOTOS: SERFOR
Una vez se culminen las evaluaciones, las tarántulas serán puestas a buen recaudo en un centro de cría autorizado FOTOS: SERFOR
Por Redacción EC

En una rápida intervención realizada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y Aduanas en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, se logró incautar más de 3.000 tarántulas, que eran transportados de manera ilegal. Las especies estaban debidamente rotuladas, dentro de los equipajes de dos ciudadanos alemanes y un polaco, quienes tenían previsto viajar a Alemania.

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