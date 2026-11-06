En una rápida intervención realizada por el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y Aduanas en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, se logró incautar más de 3.000 tarántulas, que eran transportados de manera ilegal. Las especies estaban debidamente rotuladas, dentro de los equipajes de dos ciudadanos alemanes y un polaco, quienes tenían previsto viajar a Alemania.

Personal del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y agentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Aduanas), realizaron un paciente trabajo de inteligencia para dar con los infractores que pretendían sacar ilegalmente a los cientos de invertebrados, los cuales están protegidos por el Estado peruano.

Uno de los detenidos sería un investigador de tarántulas reconocido. FOTO: SERFOR

“Acondicionadas en medias dentro de tres maletas encontramos a las tarántulas en diferentes estadios, desde huevos, crías y adultos. Los traficantes hicieron una selección minuciosa para tener diferentes especies, incluso algunas aún no han sido descritas por la ciencia”, refirió Cora Suárez, técnica en control forestal y de fauna silvestre del Serfor.

Especies vulnerables

Entre los ejemplares incautados, que aún se vienen identificando, se encuentran especímenes del género Pamphobeteus, y las especies Thrixopelma lagunas,Antikuna sp. y Avicularia sp. (cuyos ejemplares aún faltan por describir por la ciencia). En tanto, la especie Pamphobeteus antinous está categorizada como Vulnerable (Vu) dentro de la lista de especies amenazadas de fauna silvestre legalmente protegidas (Decreto Supremo Nº004-2014-MINAGRI).

Thrixopelma lagunas, Antikuna sp. y Avicularia sp Foto: SERFOR

Según publicaciones científicas, uno de los detenidos sería un investigador de tarántulas reconocido. Los arácnidos, algunos de vistosos colores, serían traficados con fines de colección, investigación y mascotismo.

Una vez se culminen las evaluaciones, las tarántulas serán puestas a buen recaudo en un centro de cría autorizado. El Serfor continuará con sus acciones de control para enfrentar este tráfico ilegal y salvaguardar nuestro patrimonio natural.

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