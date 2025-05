Fotos:@photo.gec

El personal de seguridad del lugar confirmó que pudieron observar la llegada de los autores a través de las cámaras, aunque ninguno de ellos usaba camisetas de un club específico.

Según pudo conocer El Comercio, las imágenes de las cámaras se seguridad fueron puestas a disposición de las autoridades para permitir la identificación de los responsables,

En la parte final del texto, se menciona y observa los logos de la Liga 1 y la Comisión Nacional de Árbitros (Conar), ente encargado de designar a los jueces de los encuentros de la liga local y la segunda división. Además, se leía el hashtag #AlianzaSeDefiende en la parte superior.

Fuentes de la Policía indicaron a El Comercio, que al menos tres personas estarían identificadas. Adelantaron que aunque el mensaje tenga una vinculación con el club Alianza Lima es muy apresurado establecer una responsabilidad directa al club victoriano. “Esta semana podremos tener resultados de estas amenazas”, dijo

A través de un comunicado en Instagram, la Conar expresó su “repudio total” a las amenazas contra los árbitros. “Rechazamos todo acto de violencia que se desprenda de la actuación de nuestros miembros, declaraciones de integrantes de clubes profesionales o expresiones de medios de comunicación e hinchas”, se lee.

Manifestaron que han compartido con las autoridades la información sobre el hecho de la madrugada del domingo para que se realicen las investigaciones correspondientes y se proteja la seguridad del personal y los deportistas que acuden a la Videna.

Además, la comisión lamentó las declaraciones de representantes deportivos del club Alianza Lima sobre el arbitraje del partido contra Cienciano del último viernes. “Se vienen realizando de manera reiterativa, utilizando términos difamatorios que conllevan a la violencia”, asegura.

El partido de la polémica

Las autoridades consideran que esta amenaza podría estar relacionada con el creciente descontento de algunos grupos de aficionados respecto a las decisiones arbitrales tomadas recientemente en el campeonato nacional, principalmente en los partidos del club Alianza Lima.

El viernes pasado, el cuadro de La Victoria cayó 0-1 ante Cienciano del Cusco. Lo que colmó los ánimos de los dirigentes e hinchas blanquiazules no fue la derrota, sino las decisiones de Bruno Pérez, árbitro principal del encuentro.

1) Primera controversia

En los últimos minutos del primer tiempo, Alianza Lima buscaba abrir el marcador a través de la pelota parada. Un córner ejecutado por Pablo Ceppelini fue dirigido a la cabeza de Paolo Guerrero, quien era sujetado en el área por Jimmy Valoyes. El delantero terminó cayendo en el área tras el agarre del defensor colombiano, sin embargo, Pérez decidió no sancionar penal a favor de Alianza Lima y dio por culminado el primer tiempo.

El sábado, la Conar, a través de sus redes sociales, publicó los audios del diálogo entre Bruno Pérez y los árbitros del VAR, liderados por David Huamán, al revisar la jugada. Se escucha a los jueces decretar que no existió una falta contra Paolo Guerrero.

Sin embargo, la voz en off del video de la Conar reconoció que el árbitro no solo tuvo una mala ubicación en la jugada, sino que el VAR erróneamente decidió no llamar a una revisión de campo.

“Un defensor rojo sujeta a un atacante de azul y blanco limitando sus movimientos para no ir al balón. El árbitro —que no hizo la gestión de prevención y que adopta una mala ubicación, mirando solo el balón— no se percata de la acción y deja que el juego continúe”, explica el video de la Conar.

“El VAR, en su chequeo protocolar, no utilizó los ángulos, velocidades, ni las consideraciones adecuadas y tampoco hizo un análisis detallado de ambos jugadores involucrados, por lo que erróneamente decide no llamar a una revisión de campo”, agrega.

2) Segunda controversia

A los 62 minutos, Paolo Guerrero levantó por completo la pierna derecha en su intento por conectar con el balón e impactó en el hombro de Joao Ortiz. Bruno Pérez decidió expulsar al delantero en primera instancia ante el asombro de los jugadores de Alianza Lima.

Segundos después, el VAR llamó al juez para que revisara la jugada y, tras observarla con detenimiento, cambió su decisión y solo sancionó a Guerrero con una tarjeta amarilla.

En los últimos minutos del segundo tiempo, Pérez sancionó un penal a favor de Cienciano que derivó en la expulsión del defensor blanquiazul Carlos Zambrano. Además, el juez también sacó tarjeta roja a Néstor ‘Pipo’ Gorosito —quien abandonó la cancha e hizo un gesto contra el árbitro— y a Paolo Guerrero, quien reclamó una falta dentro del área en el primer tiempo. Desencajado, el delantero se le fue encima al árbitro. Al término del partido hizo lo mismo Franco Navarro, director deportivo del club.

“Como se dio el partido, todos somos testigos de lo que ocurrió. Bruno Pérez se complicó y complicó un partido innecesariamente. Yo tengo un sentir y, más allá de lo que vemos, creo que nos pasa factura no haber ido a la asamblea de la FPF del otro día. No se puede ser tan parcializado y tener tanto miedo. Esto fue una vergüenza”, señaló el directivo antes de pedirle al presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), Winston Reátegui “ponerse bien los ‘pantaloncitos’”.

La reunión a la que se refirió Navarro en sus declaraciones fue la Asamblea de Bases de la Federación Peruana de Fútbol que se realizó el 25 de abril y en la que, con 56 votos a favor y solo uno en contra de los representantes de los clubes, se aprobó la gestión de Agustín Lozano como presidente de la FPF y dio el visto bueno para algunas reformas en el manejo del fútbol nacional. Alianza Lima no asistió como muestra de su postura negativa.

Violencia desbordada

César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), señaló que la colocación de los mencionados afiches en la puerta de la Videna refleja que el clima violencia que existe en diferentes rubros de la sociedad ha escalado al fútbol profesional .

Ortiz invocó a las autoridades a tomar acciones inmediatas para evitar consecuencias fatales que ocurrieron tras otras amenazas expresas contra la vida de los ciudadanos. “Si dejamos pasar esto, vendrán más amenazas de muerte y podrían cumplirse, porque lamentablemente la sociedad está normalizando la violencia. Este gobierno no está trabajando de manera integral y adecuada contra la criminalidad”, aseguró.

El especialista considera que los responsables no serían hinchas de Alianza Lima, sino "delincuentes enquistados en la barra del equipo”. “Es necesario un trabajo de inteligencia de la Policía Nacional para determinar cómo ocurrió el hecho y cuál es la identidad de los responsables. Merecen una sanción ejemplar”, sostuvo.

Además, opinó que habrían cometido el delito de apología que, según el artículo 316 del Código Penal, se sanciona con pena privativa de libertad no menor de un año ni mayor de cuatro años .

Adicionalmente, invocó a los equipos de fútbol a realizar una campaña en contra de la violencia y sugirió a los árbitros de la Liga 1 a solicitar garantías para su vida.