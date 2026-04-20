Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Más de 5000 agricultores del Bajo Piura y Sechura se movilizaron, este lunes 20 de abril, en protesta por la caída del precio del arroz y otros productos de la zona. Advierten paro nacional si las autoridades del sector no atienden sus demandas.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Nuevas elecciones en Lima?
- Presidente del JNE desmiente a la ONPE sobre cédulas halladas en la calle: todo lo que reveló en el Congreso
- Actas extraviadas y cédulas botadas en la calle: Un nuevo escándalo ensombrece aún más las Elecciones 2026 y el desempeño de la ONPE
- Chats internos de ONPE revelan desorganización previa a elecciones y confirman material no estuvo listo tiempo
- El necio providencial
Seguir temas