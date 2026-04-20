Resumen

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Los agricultores cuestionan la falta de regulación en la importación de productos que ingresaron al mercado local. Foto: Chulucanas Noticias/composición GEC
Los agricultores cuestionan la falta de regulación en la importación de productos que ingresaron al mercado local. Foto: Chulucanas Noticias/composición GEC
Por Redacción EC

Más de 5000 agricultores del Bajo Piura y Sechura se movilizaron, este lunes 20 de abril, en protesta por la caída del precio del arroz y otros productos de la zona. Advierten paro nacional si las autoridades del sector no atienden sus demandas.

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