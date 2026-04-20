Más de 5000 agricultores del Bajo Piura y Sechura se movilizaron, este lunes 20 de abril, en protesta por la caída del precio del arroz y otros productos de la zona. Advierten paro nacional si las autoridades del sector no atienden sus demandas.

Los trabajadores agrarios reclaman la falta de regulación sobre los productos de importación que ingresan al mercado local, lo que provoca una disminución en los precios de sus productos.

El vocero del gremio agrario, Luis Yovera Castro, declaró que el ingreso de productos del exterior, como el arroz importado, afecta directamente a los pequeños agricultores. Por tal razón, exigen medidas que proteja al trabajador agrícola local.

Sumado a ello, los manifestantes hicieron hincapié en los problemas que tienen para acceder a créditos en el sistema financiero privado. Hicieron mención a las altas tasas de interés que sobrepasa su capacidad de pago.

En esa línea, los agricultores resaltaron que las entidades, como Agrobanco, tampoco tuvieron los recursos necesarios para cubrir sus demandas financieras. Por esa razón, plantearon la urgencia de fortalecer los créditos estatales para el sector agrícola.