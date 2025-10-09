Dos de los cuatro integrantes de la famosa agrupación de música de Agua Marina, que resultaron heridos tras un ataque armado, se hallan en condiciones “delicadas” y fueron internados en el área de trauma shock del Hospital Guillermo Almenara.

Así lo confirmó el Seguro Social de Salud (EsSalud), que detalló que las 11:40 p.m. y 11:45 p.m. del miércoles 8 de octubre llegaron el animador oficial Wilson Javier Ruiz Julca (41) y César Augusto More Nizama (51) tras resultar heridos en el tórax por proyectiles de arma de fuego.

El icónico grupo de cumbia Agua Marina sufrió un atentado a balazos durante un concierto en el Círculo Militar de Chorrillos el 8 de octubre | Captura de video

“Las dos personas previamente habían sido trasladadas al Policlínico Rodríguez Lazo de Chorrillos, pero dada sus delicadas condiciones de salud se les trasladó al hospital Almenara”, explicó la institución.

Asimismo, un familiar de Wilson Ruiz Julca señaló que en el transcurso de día podría ser sometido a una intervención artística.

Ambos integrantes se llevaron la peor parte del ataque, puesto que sus otros dos compañeros se hallan están estables tras ser víctimas de una ráfaga de disparos mientras realizaban un show en vivo en el Circuito Militar Tarapacá, en Chorrillos.

Policía investiga el atentado contra la agrupación Agua Marina ejecutado durante la noche del 8 de octubre, durante un show en vivo en Chorrillos. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

El Ministerio Público constató que los atacantes lanzaron una ráfaga de aproximadamente 25 disparos y 23 impactos de bala en la pantalla del escenario. “Los peritos determinaron que los disparos habrían sido efectuados desde el exterior del recinto donde se produjo el evento y por la espalda de las víctimas”, indicó.