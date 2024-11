Luego que la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional del Poder Judicial declaró fundado el pedido de la defensa del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) Agustín Lozano y revocó su detención preliminar por 15 días, por el caso ‘Los Galácticos’, el alto mando se pronunció sobre la polémica que señala haber invitado a personas ajenas al fútbol al mundial de Qatar 2022.

En declaraciones a RPP Noticias, Lozano retó a quienes lo acusan de haber hecho ese ofrecimiento.

“Dicen que yo invito a gente particular en el viaje Qatar. Que me digan qué gente particular he invitado, precísenme un nombre. ¿A qué gente particular Agustín Lozano invitó al viaje a Qatar?, ¿a qué persona particular?”, dijo al citado medio.

El presidente de la FPF precisó que estas decisiones son tomadas por las gerencias de las áreas correspondientes.

“Hay las áreas de marketing, la Gerencia de Selecciones, para eso están los gerentes en cada área, que corresponden tomar las decisiones, informar a la secretaría, elevar la Junta Directiva; luego, plasmarlas, aprobarlas y posteriormente refrendarlas con la Asamblea Nacional”, indicó.

Así informaron algunos medios extranjeros sobre detención del presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Viaje a Qatar con invitados

Según el expediente Fiscal que tuvo acceso RPP, a Agustín Lozano aprobó el traslado de personas a los encuentros de la Selección Peruana de Fútbol, entre el 5 de junio y el 13 de junio de 2022, respectivamente, en Barcelona (España) y Doha (Qatar).

La Fiscalía enfatiza que viajaron personas ajenas que no eran parte del comando técnico y del plantel de jugadores, entre ellos los presidentes de ligas departamentales, representantes de la Liga 1 y Liga 2, autoridades de distintas entidades relacionadas al deporte, personal administrativo de la FPF (trabajadores), entre otros beneficiados con recursos de la entidad futbolística.

Conoce las primeras palabras de Agustín Lozano tras quedar en libertad.

¿Qué dijo Lozano al salir en libertad?

El titular del fútbol peruano agradeció a las autoridades pues “han hecho justicia”, además, a su familia, amigos y allegados que confían en él. “Hoy quiero estar con mi familia, pero mañana pienso hablar con toda la prensa. No habrá una sola prensa que se quede sin hablar sin Agustín Lozano. Arriba hay un Dios que ve todo lo que hacemos”, señaló.