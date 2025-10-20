Felipe Castillo plantea toque de queda en Los Olivos ante ola de extorsiones y robos en moto lineal. (Foto: Municipalidad de Los Olivos)
Felipe Castillo plantea toque de queda en Los Olivos ante ola de extorsiones y robos en moto lineal. (Foto: Municipalidad de Los Olivos)
Redacción EC

El alcalde de Los Olivos, , solicitó al Gobierno implementar un en zonas específicas del distrito como parte de una estrategia para enfrentar el avance de la delincuencia.

El burgomaestre explicó que la medida estaría dirigida a sectores con altos índices de , robos y secuestros, muchos de ellos cometidos a bordo de motocicletas lineales. El toque de queda, precisó, restringiría el tránsito desde la medianoche, sin afectar a todo el distrito ni a las actividades comerciales. Además, planteó prohibir la circulación de dos personas en una moto.

El 50% de los delitos que se dan en Los Olivos usan la moto lineal como vehículo para cometer sus atrocidades, extorsiones y raqueteo. Por eso es que fue importante la reunión de hace una semana con el presidente, donde él se comprometió a restablecer el estado de emergencia y adicionalmente prohibir la circulación de dos personas en moto lineal”, afirmó Castillo en diálogo con América Noticias.

Alcalde de Los Olivos pide al Gobierno medidas drásticas: toque de queda y control de motos lineales. (Foto: GEC)

Durante una , Castillo insistió en la necesidad de restablecer el estado de emergencia en Lima Metropolitana, con especial énfasis en los puntos críticos de su jurisdicción. Sin embargo, advirtió que “pese a la predisposición mostrada, no se han tomado medidas concretas”.

El burgomaestre reconoció que el anterior estado de emergencia tuvo un efecto disuasivo, aunque no logró reducir las extorsiones. No obstante, destacó que facilitó el patrullaje conjunto con las Fuerzas Armadas, mejorando el control territorial.

Un automóvil destruido tras detonación de explosivo en Los Olivos. (Foto: GEC)

Asimismo, sostuvo que la medida debe entenderse como una herramienta para aplicar otras acciones complementarias, como el fortalecimiento de la inteligencia policial y reformas al sistema penitenciario, con el fin de atacar las raíces del crimen organizado.

Finalmente, Castillo exhortó al Ejecutivo a actuar con urgencia: “Ya pasó una semana (de la reunión con el presidente), pasemos del discurso a la acción. No podemos esperar más que el ciudadano de a pie, que solo necesita de su Estado seguridad, paz y tranquilidad porque en estos momentos están siendo extorsionados, secuestrados y asesinados”.

