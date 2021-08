El alcalde del Rímac, Pedro Rosario Tueros, fue puesto a disposición del Ministerio Público junto a su expareja por el delito de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar-agresión mutua, tras permanecer 36 horas detenido en la comisaría de La Huayrona, en San Juan de Lurigancho.

El burgomaestre fue intervenido la noche del miércoles, luego de que la madre de su hijo, Brenda Antuanet Vergara Cáceres, lo denunció por agresión física en la referida delegación policial. La autoridad edil también afirmó que hubo agresión de parte de su expareja.

Tras pasar por el médico legista, como parte de las diligencias, Rosario y Vergara optaron por guardar silencio. Tras concluir con las pericias, ambos fueron trasladados de la comisaría de La Huayrona a la Fiscalía de la Familia de San Juan de Lurigancho bajo los cargos de violencia familiar-agresión mutua.

El último miércoles, el coronel PNP Manuel Tafur, jefe de la División Policial Este 1, informó que el burgomaestre tiene cinco denuncias por el delito de agresión física, psicológica y lesiones desde el año 2013.

“Lamentablemente ha sido una discusión familiar. Esperemos el resultado como corresponde. Yo no quiero hablar hasta que se haga la investigación. Yo no la he agredido”, expresó Pedro Rosario durante su traslado al médico legista, el último miércoles.

