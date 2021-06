El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció sobre la cifra actualizada de muertes por coronavirus (COVID-19) en el Perú. Al respecto, indicó que “haber escondido las cifras, nos ha llevado, en algunos momentos, a creer en los falsos triunfalismos”.

“Es lamentable. Es como cuando tú te subes a un avión y no tienes un plan de vuelo, puedes llegar o caerte en cualquier parte. No hay sinceramiento. Entonces, las cosas que se han hecho, se han hecho mal. Hay que decir las cosas así. No hay que quedarnos en eso, hay que ver cómo hacemos para poder responder a la comunidad”, refirió el burgomaestre durante la entrega de una tercera planta de oxígeno en Punta Hermosa.

Asimismo, indicó que el Estado debe dejar que los gobiernos locales sean parte de la lucha contra la pandemia por COVID-19. “Nosotros no somos autoridad sanitaria, pero somos gobiernos locales y estamos entregando lo mejor de sí, desde una perspectiva territorial. Tienen que dejarnos también que nos sumemos a ser partícipes, porque a veces se trabajan las cosas como si fuesen compartimentos estancos y ahí está el resultado”, señaló.

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se refirió sobre la cifra actualizada de muertes por coronavirus (COVID-19) en el país e indicó que el “haberlas escondido ha llevado que llevemos una venda en los ojos” durante mucho tiempo.

“Haber escondido las cifras ha llevado a que hemos estado como con una venda en los ojos durante mucho tiempo, sin saber a dónde debíamos ir y cómo debíamos ir y eso nos ha llevado, en algunos momentos, a creer en los falsos triunfalismos. No estamos en una buena situación, desde una perspectiva de salud, el país está en una situación compleja. Además, tenemos una serie de elementos que nos llevan a estar muy preocupados porque estamos en medio de una elección”, añadió.

Como se recuerda, el grupo de trabajo técnico encargado de establecer criterios para actualizar la cifra de fallecidos por el COVID-19 en el Perú informó, el último lunes, que el número de víctimas mortales de la enfermedad alcanza las 180.764 hasta el 22 de mayo.

El grupo está integrado por Ragi Burhum, Mateo Prochazka, Patrick Wieghardt Hamel, María del Rocío Villanueva Flores, Edgar Nepo Linares y Walter Albán Peralta.

Playas abiertas

En otro momento, el alcalde Muñoz se refirió sobre las playas abiertas en Lima y otras provincias del Perú, a excepción de las ubicadas en el nivel de alerta “extremo”.

“No ha habido ninguna coordinación sobre ese aspecto. Creo que no es muy coherente abrir cuando estamos justamente teniendo un sinceramiento que las cosas no han caminado bien. Me parece que ahí ha habido un apresuramiento”, aseveró.

