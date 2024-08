El cierre temporal de este mercado, bastante visitado por el público miraflorino debido a su ubicación en el límite entre Miraflores y Surquillo, ha generado inquietudes. Cabe resaltar que este centro de abastos es frecuentado por un importante sector turístico precisamente por su cercanía con Miraflores. La suspensión de las operaciones tendría como objetivo realizar mejoras necesarias debido a una serie de problemas. Eso es lo que la alcaldesa de Surquillo ha relatado en una entrevista a este diario.

En medio de la controversia por el cierre temporal del Mercado N°1 de Surquillo, la alcaldesa Cinthia Loayza explica los motivos detrás de esta medida drástica (foto: gec / Alessandro Currarino).

¿Cuáles han sido los motivos de este cierre temporal?

El aspecto más preocupante es la deficiente salud pública que existe en el mercado. Los temas sanitarios y de salubridad en los puestos y espacios que usan los comerciantes no reúnen las condiciones para garantizar la salud de los consumidores. Hay muchas deficiencias sanitarias que no pueden darse en un centro de abasto como en el de un mercado; además, esto no puede suceder en un centro para el consumo humano en general. Siendo un lugar tan emblemático que suele recibir ciudadanos extranjeros y nacionales, podría ocurrir algo que luego sea lamentable.

¿Qué otras situaciones han contribuido al cierre del mercado?

Otra situación resaltante es que estos comerciantes tienen décadas de conducir los puestos en estas condiciones de forma totalmente gratuita. Se han atribuido el título de propietarios de manera abusiva, ya que no han pagado sus rentas. Siendo un mercado municipal, tales actitudes no ayudan a que se puedan hacer mejoras.

Municipalidad de Surquillo cerrando el mercado (foto: gec / Alessandro Currarino).

¿Qué acciones han tomado para abordar estos problemas?

Nosotros, durante todo el 2023 y lo que va de este año, hemos sostenido muchas reuniones con los comerciantes para capacitarlos y orientarlos. Les hemos pedido la formalidad de su condición, que es justamente lo que pide la ordenanza 2467 MML, y en ese marco estamos trabajando. Pedimos más formalización, reglamentos y nombramientos de administradores.

¿Cómo describiría la situación actual del mercado?

Nosotros hemos encontrado un mercado precario, totalmente desordenado, desorganizado, y sin ningún instrumento de gestión que nos permita tomar acciones inmediatas. Hace un par de semanas, la Fiscalía ha tomado conocimiento de estas condiciones y nos exhorta a hacer algo.

La alcaldesa aseguró que el cierre se debió a las condiciones insalubres del mercado (foto: gec / Alessandro Currarino).

¿Hasta el momento qué deficiencias sanitarias se han podido encontrar?

Siendo un mercado de abastos que provee alimentos de todas las categorías como carnes, verduras, entre otros, estos se expenden en espacios no adecuados. Por ejemplo, en congeladores de estado precario e insalubre, también se observa mucho el desagüe. La forma en la que encuentras el puesto no son condiciones sanitarias adecuadas y menos seguras.

¿Qué problemas específicos han encontrado en la cadena de frío y manipulación de alimentos?

Por ejemplo, los comerciantes que venden carnes no tienen la cadena de frío que pueda garantizar la manipulación y conservación de estos alimentos. Además, todos los instrumentos que usan para cortar, guardar y albergar esos productos no tienen ninguna condición sanitaria. Esto pasa con más alimentos como los pollos, pescados y verduras. Todos estos están expuestos a una contaminación extremadamente alta. Esto también es producto de que las conexiones eléctricas de agua y desagüe no son actuales, sino antiguas.

Loayza afirmó que muchos comerciantes no habrían regularizado sus papeles para trabajar en el lugar (foto: gec / Alessandro Currarino).

¿Qué medidas han tomado desde el año pasado para mejorar estas condiciones?

Nosotros esto lo venimos advirtiendo desde el año pasado, solicitándole a los comerciantes que hagan los cambios respectivos, pero se han resistido a hacer estas modificaciones y a formalizar su condición. Por ello, no se puede continuar con las actividades comerciales. Hay que lograr un cambio profundo en servicios, en conexiones, y todo lo que amerite para un servicio adecuado y seguro de abastos en el mercado.

¿Qué se tiene pensado hacer para revertir esta situación y en cuánto tiempo el mercado volvería a abrir sus puertas?

Todo este proceso podría tomarnos aproximadamente 180 días. Nosotros vamos a procurar en el marco de todas las normas hacer esto en el más corto plazo. Necesitamos el mercado disponible para trabajar de manera más rápida y eficaz. Respecto a los comerciantes, ellos son conscientes, pero se resisten, durante décadas no han invertido ni pagado al municipio, creo que ya es momento de que se acojan a nuestras condiciones, que son bastante flexibles, para que puedan continuar con sus actividades económicas en ferias itinerantes y nos dejen hacer estos cambios en el mercado.

Los comerciantes fueron obligados a retirarse de la zona (foto: gec / Alessandro Currarino).

¿Qué pasó en el Mercado N°1?

En un día feriado, el emblemático Mercado N°1 de Surquillo amaneció cerrado. La alcaldesa del distrito Cinthia Loayza informó que se suspendió dicho centro de abastos para realizar mejoras en el sistema eléctrico y contra incendios.

“Cuando recibimos el mercado lo recibimos en situaciones muy precarias. De un tiempo a esta parte se han tomado medidas para formalizar e implementar acciones que puedan llevarlo a cambios radicales como cambiar el sistema eléctrico, implementar el sistema contra incendios, entre otros, que garanticen la vida de cualquier consumidor”, afirmó. Remarcó que esta situación quedó confirmada durante una visita realizada junto a un fiscal, el 2 de julio.

Comerciantes acusan a la Municipalidad

Respecto a las mejoras en el sistema eléctrico, los comerciantes del mercado denunciaron que ellos están realizando obras en ese sentido y que cuentan con autorización de la Municipalidad de Lima y de la empresa Luz del Sur, pero la misma comuna distrital les ha impedido continuar.

“Nosotros tenemos, hace un año, el trabajo de áreas comunes, pero la alcaldesa no nos deja trabajar. Es más, tenemos cajas de luz que son para las áreas comunes, pero no nos permite trabajar. Tenemos todos los permisos documentados porque para hacer este trabajo se tiene que pedir permiso a la Municipalidad de Lima y a Luz del Sur”, indicó un comerciante.

La alcaldesa afirmó que el procedimiento le corresponde a la municipalidad y vienen tomando acciones concretas. Loayza recordó que este mercado es administrado por la municipalidad, no es particular.

La alcaldesa sostuvo que en un promedio de 180 días el mercado podría volver a abrir sus puertas (foto: gec / Alesandro Currarino).

Además, los comerciantes del Mercado N°1 de Surquillo denunciaron que unos sujetos extraños tomaron el centro de abastos durante la madrugada. Luego, se enteraron de que era personal municipal. Según indicaron, en este mercado hay 340 puestos de venta y alberga a unas 600 familias trabajadoras cuyos ingresos ahora peligrarán.

Ellos informaron que han intentado conversar con la alcaldesa, pero no ha sido posible. “No quiere conversar con nosotros, no quiere hablar, no quiere coordinar. Hemos pedido reiteradas veces encontrarnos con la alcaldesa, coordinar una mesa de diálogo. Ella no quiere, se opone”, aseguró un comerciante.