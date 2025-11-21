A través de la Resolución Ministerial N.° 812-2025/MINSA, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, el Ministerio de Salud (Minsa) declaró alerta amarilla en los establecimientos de salud de los departamentos de Lima, Ayacucho, Ica y de la Provincia Constitucional del Callao.

La medida precisa que será durante 15 días, es decir, desde las 00:00 horas del 21 de noviembre hasta las 23:59 horas del 5 de diciembre de 2025.

¿Por qué alerta amarilla en centros de salud?

El escrito indica que debido a realizarse los XX Juegos Deportivos Bolivarianos y de la final de la LX edición de la Copa Libertadores, estos eventos congregarán a gran cantidad de asistentes, tanto nacionales como extranjeros, exigiendo reforzar la capacidad de respuesta de los servicios de salud ante posibles emergencias médicas.

“Disponer que la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, a través de las Direcciones de Redes Integradas de Salud, las Direcciones Regionales de Salud, las Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces a nivel regional, se encarguen de la difusión, supervisión y evaluación de la aplicación de la presente Resolución Ministerial”, señala el escrito. La resolución lleva la firma del titular de Salud, Luis Quiroz Avilés.

Alerta por feriados en diciembre

Asimismo, el Minsa dispuso que la alerta se extienda a nivel nacional desde las 00:00 horas del 6 de diciembre hasta las 23:59 horas del 10 de diciembre de 2025, debido a los feriados del 8 y 9 de diciembre, fechas que tradicionalmente generan un incremento en el flujo de viajeros y actividades sociales.