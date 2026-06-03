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Los oleajes alcanzarán picos críticos entre el domingo 7 y el lunes 8 de junio, por lo que las autoridades marítimas instan a tomar medidas de prevención. Foto. composición GEC
Los oleajes alcanzarán picos críticos entre el domingo 7 y el lunes 8 de junio, por lo que las autoridades marítimas instan a tomar medidas de prevención. Foto. composición GEC
Por Redacción EC

La Marina de Guerra del Perú, mediante la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), alertó a los ciudadanos y usuarios portuarios que la presencia de oleajes anómalos, a lo largo de todo el litoral costeño, continuará hasta el jueves 11 de junio.

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