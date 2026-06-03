La Marina de Guerra del Perú, mediante la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), alertó a los ciudadanos y usuarios portuarios que la presencia de oleajes anómalos, a lo largo de todo el litoral costeño, continuará hasta el jueves 11 de junio.

De acuerdo con el Aviso Especial de Oleaje Nro. 22-26, el fenómeno registrará variaciones de intensidad según el sector geográfico, y alcanzará picos críticos entre el domingo 7 y el lunes 8 de junio, por lo que las autoridades instan a tomar medidas de prevención.

Oleajes anómalos en el litoral peruano: ¿cuál es el pronóstico por regiones?

Según la DHN, la intensidad de las olas se incrementará de manera progresiva a partir del fin de semana. El comportamiento del mar dependerá de la geografía de las zonas clasificadas en el reporte:

Litoral Norte (Tumbes hasta Salaverry): actualmente presenta un oleaje ligero del suroeste. Sin embargo, la situación cambiará a “moderado desde la tarde del domingo 07, intensificándose a fuerte en la madrugada del lunes 08”. Hacia la noche de ese mismo lunes empezará a decrecer.

Los oleajes anómalos persisten con el paso de las horas y por eso se mantiene cerrado al tránsito un sentido de la Costa Verde Callao. Foto: Andina

Litoral Centro (Sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona): el oleaje ligero actual pasará a moderado durante la noche del sábado 6 de junio. Las autoridades advierten que irá “intensificándose a fuerte en la mañana del domingo 07”, y bajará a moderado la tarde del lunes 8.

Litoral Sur (San Juan de Marcona hasta Tacna): es la región que registrará el escenario más complejo. El oleaje ligero variará a moderado la noche del sábado 6 y subirá a fuerte la mañana del domingo 7. La alerta máxima rige para “la noche del mismo día”, momento en que escalará a “muy fuerte”, y comenzará a atenuarse paulatinamente el lunes 8 de junio.

¿Cómo influye la fase lunar en el incremento del nivel del mar?

La DHN detalló que el comportamiento oceánico coincidirá con un cambio en las fases de la luna. “Actualmente nos encontramos en la fase lunar de luna llena orbitando a cuarto menguante desde el lunes 08 de junio. Esta fase lunar influiría en el incremento del nivel de marea en algunas zonas costeras”, puntualizó el aviso. Esta combinación de factores técnicos eleva el riesgo de desbordes o ingresos de agua en áreas bajas.

Oleajes anómalos impactarán el litoral sur desde Marcona hasta Tacna, advierte la Marina. (Foto: Andina)

¿Qué áreas comerciales y recreativas se verán más afectadas por el oleaje anómalo?

La Marina precisó que las repercusiones de este oleaje no serán uniformes en toda la costa. El aviso detalla que el fenómeno tendrá un “mayor impacto en las áreas que tengan playas abiertas o semi-abiertas orientadas hacia el suroeste”.

Por esta razón, la entidad exhortó a las capitanías de puerto, gobiernos locales, administraciones regionales y firmas vinculadas a la comunidad acuática para implementar protocolos que eviten daños personales o pérdidas materiales.

¿Cuáles son las recomendaciones de seguridad para la población costera?

Frente al incremento del tamaño y la fuerza de las olas, la DHN solicitó a los deportistas, pescadores artesanales, operadores turísticos y bañistas a “acatar las medidas de seguridad que se dispongan, con la finalidad de salvaguardar la vida humana en zonas de influencia”.

Para entender los riesgos ante la presencia de oleajes anómalos, la Marina presentó la clasificación del estado del mar en la zona costera: