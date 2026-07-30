El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta de nivel naranja, tras advertir la ocurrencia de ráfagas de viento que alcanzarán velocidades de hasta 40 km/h en diversos sectores del litoral peruano . El evento atmosférico tendrá una duración continua de 61 horas, desde las 10:00 horas del jueves 30 de julio hasta las 23:59 horas del sábado 1 de agosto de 2026.

La intensidad de los vientos provocará el levantamiento de polvo y arena, lo que disminuirá la visibilidad horizontal en las vías costeras. Asimismo, Senamhi prevé la formación de cobertura nubosa, niebla y neblina durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana , sumado a la presencia de lloviznas de ligera intensidad en periodos nocturnos.

Indeci recomienda reforzar viviendas ante aviso por fuertes vientos en la costa centro y sur. (Foto: Andina)

Velocidad del viento alcanzará su pico máximo de 40 km/h durante tres días

De acuerdo al aviso meteorológico del Senamhi, la fuerza los vientos se incrementará progresivamente con el paso de las jornadas:

Jueves 30 de julio : las ráfagas iniciales registrarán velocidades cercanas a los 32 km/h en la costa norte del país.

: las ráfagas iniciales registrarán velocidades cercanas a los 32 km/h en la costa norte del país. Viernes 31 de julio : la intensidad se elevará hasta los 37 km/h en la costa norte, mientras que en la costa centro y en el litoral de Ica las velocidades superarán los 40 km/h. En la costa sur, los valores sobrepasarán los 20 km/h.

: la intensidad se elevará hasta los 37 km/h en la costa norte, mientras que en la costa centro y en el litoral de Ica las velocidades superarán los 40 km/h. En la costa sur, los valores sobrepasarán los 20 km/h. Sábado 1 de agosto: El fenómeno mantendrá vientos de 32 km/h en la zona norte, valores por encima de los 40 km/h en el sector centro e Ica, y ráfagas superiores a los 20 km/h en el sur.

De acuerdo a los mapas de afectación del Senamhi, el incremento del viento se registrará en las zonas altas de las regiones de Cajamarca, Lambayeque y Piura. Foto: composición GEC

Fenómeno afectará a regiones durante más de 60 horas

La alerta del Senamhi se extenderá de manera gradual por nueve departamentos a lo largo de la franja costera:

Jueves 30 de julio : Provincia Constitucional del Callao y departamento de Lima.

: Provincia Constitucional del Callao y departamento de Lima. Viernes 31 de julio : Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Callao, Ica y Arequipa.

: Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Callao, Ica y Arequipa. Sábado 1 de agosto: La Libertad, Áncash, Lima, Callao, Ica, Arequipa y Moquegua.

Ante la persistencia de los vientos, las autoridades recomiendan adoptar medidas preventivas frente a la reducción de visibilidad en carreteras y monitorear las actualizaciones de los boletines oficiales.

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