El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta de nivel naranja, tras advertir la ocurrencia de ráfagas de viento que alcanzarán velocidades de hasta 40 km/h en diversos sectores del litoral peruano. El evento atmosférico tendrá una duración continua de 61 horas, desde las 10:00 horas del jueves 30 de julio hasta las 23:59 horas del sábado 1 de agosto de 2026.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta de nivel naranja, tras advertir la ocurrencia de ráfagas de viento que alcanzarán velocidades de hasta 40 km/h en diversos sectores del litoral peruano. El evento atmosférico tendrá una duración continua de 61 horas, desde las 10:00 horas del jueves 30 de julio hasta las 23:59 horas del sábado 1 de agosto de 2026.
La intensidad de los vientos provocará el levantamiento de polvo y arena, lo que disminuirá la visibilidad horizontal en las vías costeras. Asimismo, Senamhi prevé la formación de cobertura nubosa, niebla y neblina durante las madrugadas y las primeras horas de la mañana, sumado a la presencia de lloviznas de ligera intensidad en periodos nocturnos.
Velocidad del viento alcanzará su pico máximo de 40 km/h durante tres días
De acuerdo al aviso meteorológico del Senamhi, la fuerza los vientos se incrementará progresivamente con el paso de las jornadas:
Jueves 30 de julio: las ráfagas iniciales registrarán velocidades cercanas a los 32 km/h en la costa norte del país.
Viernes 31 de julio: la intensidad se elevará hasta los 37 km/h en la costa norte, mientras que en la costa centro y en el litoral de Ica las velocidades superarán los 40 km/h. En la costa sur, los valores sobrepasarán los 20 km/h.
Sábado 1 de agosto: El fenómeno mantendrá vientos de 32 km/h en la zona norte, valores por encima de los 40 km/h en el sector centro e Ica, y ráfagas superiores a los 20 km/h en el sur.
Fenómeno afectará a regiones durante más de 60 horas
La alerta del Senamhi se extenderá de manera gradual por nueve departamentos a lo largo de la franja costera:
Jueves 30 de julio: Provincia Constitucional del Callao y departamento de Lima.
Viernes 31 de julio: Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima, Callao, Ica y Arequipa.
Sábado 1 de agosto: La Libertad, Áncash, Lima, Callao, Ica, Arequipa y Moquegua.
Ante la persistencia de los vientos, las autoridades recomiendan adoptar medidas preventivas frente a la reducción de visibilidad en carreteras y monitorear las actualizaciones de los boletines oficiales.
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