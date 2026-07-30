La intensidad de los vientos provocará el levantamiento de polvo y arena, lo que disminuirá la visibilidad horizontal en las vías costeras. Foto: Andina/composición GEC
La intensidad de los vientos provocará el levantamiento de polvo y arena, lo que disminuirá la visibilidad horizontal en las vías costeras. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) emitió una alerta de nivel naranja, tras advertir la ocurrencia de ráfagas de viento que alcanzarán velocidades de hasta 40 km/h en diversos sectores del litoral peruano. El evento atmosférico tendrá una duración continua de 61 horas, desde las 10:00 horas del jueves 30 de julio hasta las 23:59 horas del sábado 1 de agosto de 2026.

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