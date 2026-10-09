Senamhi advierte temperaturas de hasta 36 °C en Perú: estas son las regiones bajo alerta. Foto: ANDINA/Daniel Bracamonte
Senamhi advierte temperaturas de hasta 36 °C en Perú: estas son las regiones bajo alerta. Foto: ANDINA/Daniel Bracamonte
Por Redacción EC

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una nueva alerta roja por el incremento de las temperaturas diurnas en 20 regiones del país, incluida Lima. El aviso estará vigente desde este sábado 10 hasta el martes 13 de octubre, con máximas que podrían alcanzar los 36 °C en la costa norte, además de un aumento de la radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento.

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