El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) activó una nueva alerta roja por el incremento de las temperaturas diurnas en 20 regiones del país, incluida Lima. El aviso estará vigente desde este sábado 10 hasta el martes 13 de octubre, con máximas que podrían alcanzar los 36 °C en la costa norte, además de un aumento de la radiación ultravioleta (UV) y ráfagas de viento.

La advertencia contempla condiciones de intensidad moderada a extrema en la costa y de moderada a fuerte en la sierra. Este escenario se presenta durante la primavera y está asociado, según la información proporcionada, a la presencia del Fenómeno El Niño en el litoral peruano.

¿Qué regiones están bajo alerta roja del Senamhi?

La alerta meteorológica comprende las siguientes 20 regiones y jurisdicciones:

Costa y norte: Áncash, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes.

Sierra y sur: Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Moquegua, Pasco, Puno y Tacna.

Las condiciones variarán según la ubicación y la altitud de cada localidad. Por ello, el aviso no significa que todas las zonas registrarán las mismas temperaturas ni el mismo nivel de intensidad.

Senamhi advierte por radiación UV y vientos de hasta 40 km/h

El organismo meteorológico señaló que la escasa nubosidad prevista alrededor del mediodía favorecerá el aumento de la radiación ultravioleta, lo que incrementará la exposición a los rayos solares durante las horas de mayor intensidad.

“Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que contribuirá al aumento de los niveles de radiación ultravioleta (UV)”, indicó el Senamhi.

Senamhi advierte temperaturas de hasta 36 °C en Perú: estas son las regiones bajo alerta. Foto: ANDINA/Ricardo Cuba

Además, el organismo advirtió: “Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 40 km/h, principalmente durante las horas de la tarde. No se descarta lluvias dispersas en la costa norte”.

Ante estas condiciones, se recomienda utilizar protector solar, sombrero y lentes con protección UV, mantenerse hidratado y reducir la exposición directa al sol durante las horas de mayor radiación.

¿Qué temperaturas se esperan del 10 al 13 de octubre?

El pronóstico del Senamhi contempla temperaturas máximas elevadas tanto en la costa como en la sierra. La costa norte concentrará los registros más altos, con valores que podrían llegar a los 36 °C durante los cuatro días del aviso.

Pronóstico de temperaturas máximas

Costa norte: entre 25 °C y 36 °C durante los cuatro días.

Costa central: entre 24 °C y 30 °C el sábado 10; entre 23 °C y 30 °C del domingo 11 al martes 13.

Costa sur: entre 23 °C y 26 °C el sábado 10 y el domingo 11. El pronóstico proporcionado no especifica valores para el lunes 12 y martes 13.

Sierra norte: entre 22 °C y 33 °C el sábado 10; entre 23 °C y 33 °C el domingo 11; y entre 22 °C y 33 °C el lunes 12 y martes 13.

Sierra central: entre 24 °C y 32 °C durante los cuatro días.

Sierra sur: entre 19 °C y 29 °C el sábado 10; entre 18 °C y 29 °C el domingo 11; entre 19 °C y 29 °C el lunes 12; y entre 18 °C y 29 °C el martes 13.

Para el sábado 10 y el domingo 11 de octubre se prevén temperaturas elevadas en la costa norte, con máximas de hasta 36 °C. En la costa central, los valores podrían llegar a 30 °C.

¿Hasta cuándo podría prolongarse el Fenómeno El Niño?

Las condiciones de calor se presentan en un contexto marcado por el desarrollo del Fenómeno El Niño en el litoral peruano. Según lo señalado en la información proporcionada, el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) contempla la posibilidad de que el evento se prolongue hasta el otoño de 2027.

La evolución del fenómeno y sus efectos sobre las temperaturas y las condiciones meteorológicas dependerán de su desarrollo durante los próximos meses. Por ello, se recomienda seguir las actualizaciones oficiales del Senamhi y del ENFEN.

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