Sebastián Ramírez Mendoza
La verdad detrás del hundimiento de vidrio de puente Miraflores–Barranco: qué ocurrió y qué acciones se están tomando
En los últimos días, se difundió en redes sociales un video del puente turístico Miraflores-Barranco que generó alarma entre los ciudadanos. Las imágenes muestran un hundimiento inusual en uno de los bloques de vidrio del puente, mientras los demás permanecen estables. Esto causó preocupación en internet. A menos de un año de su inauguración, vecinos de la zona exigieron explicaciones sobre el estado de la estructura. Ante esta situación, El Comercio conversó en exclusiva con fuentes de la Municipalidad de Miraflores, quienes explicaron qué fue lo que ocurrió.

