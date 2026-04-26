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Resumen

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Un “Súper Niño” estaría próximo a registrarse en el Perú. Se trata del fenómeno climático de El Niño, pero con una intensidad excepcionalmente fuerte. Así lo señaló el meteorólogo y escritor Ben Noll en el medio estadounidense The Washington Post. Persiste la incertidumbre sobre cuán fuerte sería su impacto en el país. Ante ello, este Diario indagó qué tan sólida es esta información proveniente del extranjero y si realmente estamos ante un suceso fuera de lo común para los peruanos.

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A casi tres años del fatídico choque que dejó dos jóvenes muertos en la avenida Javier Prado, El Comercio buscó a Melisa González Gagliuffi en su casa, en su negocio y hasta en el estudio de abogados que la defiende hasta hoy, a pesar de que está en la clandestinidad. El objetivo: obtener respuestas para los deudos que reclaman justicia. Acompáñanos a ver el episodio 12 del microprograma #pasaenlacalle de El Comercio, conducido por el periodista Juan Pablo Leó
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