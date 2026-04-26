Noll señala en su artículo que, “de acuerdo con el último pronóstico del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), un drástico calentamiento del océano previsto en el Pacífico podría dar lugar este año a uno de los eventos de El Niño más intensos registrados (...). Un evento típico de El Niño influye en qué regiones experimentan sequías, inundaciones y calor extremo. En un ‘Súper Niño’, estos efectos son más intensos”.

El Niño is rumbling like a freight train across the subsurface Pacific Ocean.



Over the last two months, the warm pool has shifted east, with some areas reaching 5˚C above-average.



Warmer waters will soon surface, as a strong westerly wind burst keeps this train rolling. pic.twitter.com/vIVhwGIv1T — Ben Noll (@BenNollWeather) April 14, 2026

Precisó que esto se debe a que la temperatura del mar en el océano Pacífico se eleva más de 2 °C por encima del promedio. Cabe resaltar que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) informó que, hasta el 22 de abril, las condiciones evidenciaban un calentamiento del mar en la costa de Ecuador y Perú superior a 1,7 °C. Asimismo, la entidad señaló posteriormente que, al 23 de abril, la temperatura del océano continuaba en aumento, lo que incrementa la probabilidad de un evento de “Súper Niño”.

Actualización sobre El Niño y proyección. (Hilo)



Hoy 22 de abril todo el Pacífico se encuentra en condiciones propias de El Niño (regiones 1+2, 3, 3.4 y 4 sobre 0.5°C). El mayor calentamiento se concentra en el lado oriental, es decir costa de Ecuador y Perú, que superan los… pic.twitter.com/kRtBTWxlmr — 🌧️⛈️Profesor Eduardo ( The Weatherman) 🌨️🌪️ (@EdoWeatherman) April 23, 2026

CFS leveling up... Left is the older ensemble run which started 30 days ago. Right is the most recent ensemble run which ended today. Valid October. You can see how the ENSO region SST's anom forecast is headed upward. Still... it's just a forecast. The proof will be in the fall… pic.twitter.com/KpGOc4G0W9 — Jeff Berardelli (@WeatherProf) April 22, 2026

En relación con los efectos en el Perú, el reporte del ECMWF reveló que algunos de los impactos climáticos incluyen lluvias intensas con inundaciones y una mayor frecuencia de olas de calor. Además, estos están previstos para alrededor de octubre, lo que coincidiría con las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

En esa línea, el meteorólogo del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Eric Webb, señaló en su análisis que el actual fenómeno de El Niño guarda similitudes con el evento de 1972-73, que provocó el colapso de la pesca de anchoveta peruana. Esta conclusión se basa en que la evolución de la temperatura ha sido notablemente similar a la de aquel episodio hasta el momento.

Of the 4 "Super" Niños in the modern era, our current El Niño has the most in common w/ the 1972-73 event, which infamously collapsed the Peruvian Anchovy Fishery



The wind stress forcing & subsfc temp evolution has been remarkably similar so far



h/t @Recretos for the ORAS5 plot pic.twitter.com/5kgucgUZk5 — Eric Webb (@webberweather) April 14, 2026

¿Qué tan certera es esta información para los peruanos?

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), todavía es necesario mantener cierto escepticismo frente a un posible “Súper Niño”. La ingeniera Grinia Ávalos, directora de Meteorología de dicha entidad, dijo a El Comercio que “hay que partir de una premisa importante; cuando hablamos de El Niño costero, nos referimos a la parte más oriental del Pacífico, ubicada frente a la costa norte, centro y sur del Perú. Ese es el ámbito sobre el cual suelen pronunciarse las autoridades nacionales”.

“Pero, en este caso, sobre la información presentada en el The Washington Post, estamos hablando de un Niño global que se ubica en otro sector del Pacífico; el Pacífico Central, cuya evolución todavía está en proceso. Las agencias internacionales, sobre todo la NOAA, la más formal de los Estados Unidos, han señalado que este calentamiento iniciaría en el segundo semestre del año”, agregó.

De ese modo, precisó que se trata de secciones del Pacífico totalmente diferentes. “Las noticias internacionales se refieren al Pacífico Central, no al Pacífico Oriental. Aunque ambos sí tienen implicancias en los patrones atmosféricos del Perú”, dijo.

Cuando se calienta el Pacífico Central, se suprimen las lluvias en la sierra, lo que ocasiona un fuerte periodo de sequía.

Respecto a si en el extranjero se está generando alarma por una situación que ocurriría de manera recurrente en el Perú, Grinia comentó que la información expuesta se basa en los pronósticos de los modelos del centro europeo. “Estos modelos tienden a sobreestimar el calentamiento. Además, en esta época del año los centros internacionales del clima presentan un sesgo en sus pronósticos, ya que son menos certeros sobre la temperatura del mar en los próximos meses”, explicó.

“Esto ocurre debido a las limitaciones propias de la transición entre estaciones climatológicas. Las condiciones intrínsecas del clima en esta época afectan la predictibilidad. Superado ese periodo, que será entre mayo y junio, los resultados serán más certeros”, aseguró.

Por lo tanto, la especialista sostuvo que el evento todavía está en desarrollo. “Si el calentamiento se consolida, sí podríamos hablar de una mayor intensidad del evento, pero hay que seguir evaluándolo. Si el mar del Pacífico Central sigue calentándose, por supuesto que tendrá incidencia en las condiciones atmosféricas”, reconoció.

“El ‘Súper Niño’ no es una terminología oficial desde el punto de vista técnico. Entendemos que se refiere a la intensidad del evento. Sin embargo, la NOAA clasifica estos eventos con categorías como débil, moderado, fuerte, muy fuerte o extraordinario (...). Hay que esperar cómo evolucionan esos pronósticos para precisar su intensidad”, señaló.

La temperatura del mar en el océano Pacífico se elevará más de 2 grados Celsius por encima del promedio, lo que generará una fuerte respuesta atmosférica.

Monitoreo constante

Pese al llamado a la calma que hace el Senamhi, otros especialistas consideran que es un fenómeno al que se debe prestar mucha atención, al tratarse de un escenario inusual en el país. Así lo expresó la ingeniera meteoróloga Andrea Holguín, del Centro de Monitoreo de Rímac, a El Comercio. Esta central privada ha advertido que existen cada vez más señales de un evento fuerte de El Niño, es decir, un posible “Súper Niño”, que podría intensificarse en los próximos meses.

“Los modelos climáticos que hemos evaluado muestran un calentamiento progresivo del océano Pacífico, especialmente frente a Sudamérica, que podría intensificarse hacia finales de 2026. Este hallazgo del ‘Súper Niño’ proviene del modelo europeo. Según este modelo, existe una alta probabilidad de que el mar siga calentándose en el Pacífico Central, lo que afectaría al país”, aseguró.

El Centro de Monitoreo del Rímac advirtió que hay cada vez más señales de un evento fuerte de El Niño, es decir, un posible “Súper Niño”. Foto: Centro de Monitoreo del Rímac. / YAEL ROJAS

Lo que más le preocupa a Holguín es que, al monitorear los modelos internacionales, estos arrojan una alta probabilidad de un incremento del calentamiento. “En unos meses ya veríamos estas afectaciones en el Perú. En primavera, es decir, en octubre”, dijo.

“Es cierto que estos análisis son proyecciones, pero no podemos tomarlos a la ligera ni minimizarlos. Antes era normal tener eventos intensos cada 15 años; luego, cada siete. Ahora parece que serán más frecuentes, convirtiéndose en un fenómeno más recurrente. Si la tendencia sigue en aumento, esto podría ser grave. Sí, los pronósticos pueden variar, pero es muy posible lo que se ha estado difundiendo en el extranjero”, agregó.

Cuando El Niño está activo, el agua del océano en la zona ecuatorial se calienta y pasa a umbrales de color amarillo y rojo. Gráfico: Centro de Monitoreo del Rímac.

Andrea Holguín explicó que, además del análisis de modelos, para llegar a este pronóstico también se evaluó la intensidad del Anticiclón del Pacífico Sur. “Si está presente para enfriar el mar, todo sería más estable; es como un ventilador. Pero si se encuentra más alejado de su posición normal, el mar se calentará progresivamente. En ese caso, uno de nuestros hallazgos es que el anticiclón no estaría en su posición habitual y, por lo tanto, no enfriaría el mar”, señaló.

“Además, el calentamiento del mar también se está dando con la llegada de las ondas Kelvin, que son masas de agua cálida que se forman debajo de la superficie. Estas contribuyen a elevar la temperatura del océano. Si las ondas Kelvin continúan formándose en el Pacífico Central, ese calentamiento llegará a nuestras costas, impulsando un ‘Súper Niño’. Eso es lo que hemos previsto desde nuestra central de monitoreo. Hay que mantenernos alertas”, advirtió.

Consecuencias

Los efectos que traería consigo un “Súper Niño” implican una alteración en los fenómenos naturales habituales que deberían presentarse en cada región del país. Por ejemplo, la vocera del Senamhi, Grinia Ávalos, indicó que cuando se calienta el Pacífico Central, se suprimen las lluvias en la sierra, lo que ocasiona un fuerte periodo de sequía. Por otro lado, en la zona norte del país, el escenario se vuelve más lluvioso.

“De ese modo, tenemos lluvias donde no debería llover, como en la costa, que es un desierto. Y, por otro lado, hay ausencia de precipitaciones en zonas donde el agua es clave para la agricultura, como la sierra”, concluyó la meteoróloga Andrea Holguín.