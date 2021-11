El humorista Alfredo Benavides Gastello dio sus descargos, durante una audiencia en la que decidirá si se le dicta prisión preventiva para él y otras personas, tras las imputaciones que el Ministerio Público hizo en su contra por presunto lavado de activos y una supuesta vinculación con el encarcelado exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos Horna. “No he recibido ni un sol del señor Burgos, ni de forma directa ni indirecta”, alegó el comediante.

En sesión virtual realizada por el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Alfredo Benavides habló sobre la adquisición de diversas propiedades, luego de que la fiscal Leidi Gálvez Sánchez, tomando en cuenta una declaración de un testigo protegido, aseveró que Carlos Burgos Horna habría adquirido diversas propiedades a través del comediante.

“Tales como la ubicada en la comunidad de Sumvilca, provincia de Huaral, donde adquirió 500 hectáreas junto con el señor Yangali de La Peña, dinero que en su totalidad fue proporcionado por el señor Carlos Burgos por la suma de un millón de soles”, indicó la fiscal Gálvez en base a lo proporcionado por el testigo protegido.

El testigo protegido también refirió que Carlos Burgos adquirió a nombre Alfredo Benavides -con aparente dinero ilícito- un departamento en el distrito de Miraflores, valorizado en 400 mil dólares. “Posteriormente, entre ellos ha existido algunas relaciones comerciales”, acotó la fiscal.

Benavides responde

-Departamento en Miraflores-

En su primera intervención, el imitador habló sobre su posición en la compra y venta del departamento en Miraflores. “Fui un intermediario de una compra que se hizo entre mi cuñada Karin Marengo Núñez y Carlos Burgos, la compra no se llegó a culminar porque se hizo con cuatro cheques que no fueron pagados ni cobrados. Cheques que están comprendidos en una investigación por estafa de la empresa Boga (de Carlos Burgos)... ahora la fiscal presenta unos vouchers, vouchers son depósitos bancarios”, indicó el humorista.

Benavides agregó detalles sobre cómo se dio su intervención en esta operación del departamento de Miraflores. “Primero en presentarle a mi cuñada al señor Burgos para una operación, la misma que él no cumple, pero como no cumple lo único que hace mi cuñada es comunicarle para resolver el contrato sin enemistad ni problema en ese momento. Yo simplemente compro la propiedad a través de un crédito hipotecario, pero mi cuñada ya había entregado en posesión al señor Burgos, donde vivía su pareja Melissa García Becerril”, señala.

MIRA AQUÍ | Alfredo Benavides: el testimonio del testigo protegido sobre el presunto vínculo del humorista con el exalcalde Carlos Burgos

“Cuando pasa el tiempo y el exburgomaestre presenta un documento a mi cuñada para que eleve la propiedad a registros públicos, es donde ella le responde y la fiscal refiere - cosa que debería aclarar - que se cumplió una amenaza. Yo en ningún momento le he girado ningún documento al señor Burgos ni a su empresa. Toda esa comunicación ha sido entre mi cuñada y la empresa del señor. Yo nunca denuncié al señor Burgos por lavado de activos, modalidad que es concurrente de él”, sostuvo el humorista.

Benavides añadió que desde el 2017 es investigado por tres denuncias de lavado de activos. “En la primera denuncia, yo dirigí una carta a la fiscal para que no la archive, sino que vuelvan a tomar mi testimonio para que quede en claro el motivo por el cual me estaban denunciando por ese delito... La investigación fue archivada, si fuera una persona que estaría en complicidad con jefe de una organización criminal, cómo voy a pedir que se siga investigando”, alegó.

-Propiedad en Sumvilca-

Sobre la propiedad de Sumvilca, Alfredo Benavides precisó que la intención de compra era por 2.500 hectáreas por un valor de dos millones de soles y un bus para 40 pasajeros. “Eso exigía la comunidad para la venta del terreno, cuando me ofrecen esa propiedad yo viajo solo a Sumvilca, en ningún momento aparece Burgos. Yo nunca he recibido un sol del señor Carlos Burgos de forma directa ni indirecta; tuve que hacer tres viajes para convencer a la comunidad de Sumvilca y cuando investigo a través del Ministerio de Cultura que le quitó 2.000 hectáreas, quedan 500 hectáreas, voy y en un consenso prefieren venderme a mí y me lo ofrecen a 1 millón de soles sin el bus”, alegó.

“No puse ni un sol porque busco al señor Walter Yangali, que tres meses antes había hecho una venta por 750 mil dólares, fondos suficientes para que invierta en el proyecto que yo tenía, que era comprar un terreno donde él pone el dinero, pero el problema que se suscitó es que cuando se compra esa propiedad estaba desértica y no se podía explotar... ”, explicó Benavides. Luego, según sus declaraciones, tratan de vender esa propiedad.

Sobre Alfredo Benavides y Carlos Burgos

Alfredo Benavides Gastello es un humorista, imitador, actor y presentador de televisión peruano. Es hermano del reconocido imitador Jorge Benavides; además, formó parte del desaparecido programa “Risas y Salsas”.

Junto a su hermanos Christian y Jorge, Alfredo participó en “La paisana Jacinta” y “El especial del humor”. Entre sus parodias destacan a Beto Ortiz y Ricardo Morán, y sus secuencias Yo soy, Experimentores y El valor de la verdad.

MIRA AQUÍ | Miraflores: un trabajador de la municipalidad figura entre los sujetos que asaltaron y mataron a cambista para robarle 40 mil dólares

El hermano de Jorge Benavides, participó en otros canales con Los cincorregibles, Por humor al Perú en TV Perú, el nuevo Risas y salsa, entre otros. Al regresar a Latina, tras animar Bienvenida la tarde, nació El niño Alfredito. Dicho personaje condujo el programa y realizó eventos en circos.

En tanto, Carlos Burgos Horna, exalcalde de San Juan de Lurigancho, cumple prisión en el penal de Ancón I, luego de que el Poder Judicial lo hallara responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Burga Horna fue sentenciado a ocho años por enriquecimiento ilícito y otros ocho años por lavado de activos, más 200 días multa, que equivalen a 2,500 soles. De acuerdo a una investigación fiscal, entre el 2007 y 2013 el exalcalde de San Juan de Lurigancho tuvo un desbalance patrimonial de S/8′445.210,01.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Ante la proximidad de las fiestas de fin de año y la entrada en vigencia, desde el 15 de diciembre, de las nuevas medidas para hacer frente al COVID-19, la Policía y la Municipalidad de Lima anunciaron que se reforzará las condiciones de seguridad en Mesa Redonda. Conoce los detalles.

TE PUEDE INTERESAR