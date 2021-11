El Poder Judicial (PJ) dictó comparecencia restrictiva contra el humorista Alfredo Benavides, quien junto a otras personas afronta una investigación fiscal por el presunto delito de lavado de activos y una supuesta vinculación con el encarcelado exalcalde de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos Horna.

La medida restrictiva fue dictada por el juez del Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional de la Corte Superior, Jorge Chávez Tamariz, quien inició la lectura de la misma esta noche. También se dictó que Alfredo Benavides no podrá salir del país por un periodo de 36 meses y se le impuso una caución de 70 mil soles.

“Declaro infundado el pedido de prisión preventiva contra Percyn Vargas, Cielito Escalante y Alfredo Benavides; se impone la medida de comparecencia con las siguientes reglas: comparecer cada 30 días a registro de control biométrico que se realizará de manera virtual, prohibición de comunicarse con sus coimputados, prohibición de comunicarse con órganos de prueba, testigos y peritos, prohibición de efectuar declaraciones a los medios de prensa”, indicó el juez.

Pedido fiscal

Dicho pedido de prisión preventiva contra Alfredo Benavides lo solicitó la fiscal Leidi Gálvez Sánchez, quien tomó en cuenta la declaración de un testigo protegido respecto a que el exburgomaestre Carlos Burgos Horna adquirió diversas propiedades a través del comediante.

“Como la ubicada en la comunidad de Sumvilca, provincia de Huaral, donde adquirió 500 hectáreas junto con el señor Yangali de La Peña, dinero que en su totalidad fue proporcionado por el señor Carlos Burgos por la suma de un millón de soles”, indicó la fiscal Gálvez en base a lo proporcionado por el testigo protegido.

El testigo protegido también refirió que Carlos Burgos adquirió a través de Alfredo Benavides -con aparente dinero ilícito- un departamento en el distrito de Miraflores valorizado en 400 mil dólares. “Posteriormente, entre ellos han existido algunas relaciones comerciales”, acotó la fiscal.

Benavides responde

-Departamento en Miraflores-

Anteriormente, durante una audiencia, el imitador dio sus descargos y habló sobre su posición en la compra y venta del departamento en Miraflores.

“Fui un intermediario de una compra que se hizo entre mi cuñada Karin Marengo Núñez y Carlos Burgos, la compra no se llegó a culminar porque se hizo con cuatro cheques que no fueron pagados ni cobrados. Cheques que están comprendidos en una investigación por estafa de la empresa Boga (de Carlos Burgos)... ahora la fiscal presenta unos vouchers, vouchers son depósitos bancarios”, indicó el humorista.

Benavides agregó detalles sobre cómo se dio su intervención en esta operación del departamento de Miraflores. “Primero, en presentarle a mi cuñada al señor Burgos para una operación, la misma que él no cumple, pero como no cumple lo único que hace mi cuñada es comunicarle para resolver el contrato sin enemistad ni problema en ese momento. Yo simplemente compro la propiedad a través de un crédito hipotecario, pero mi cuñada ya había entregado en posesión al señor Burgos, donde vivía su pareja Melissa García Becerril”, señaló.

“Cuando pasa el tiempo y el exburgomaestre presenta un documento a mi cuñada para que eleve la propiedad a registros públicos, es donde ella le responde y la fiscal refiere - cosa que debería aclarar - que se cumplió una amenaza. Yo en ningún momento le he girado ningún documento al señor Burgos ni a su empresa. Toda esa comunicación ha sido entre mi cuñada y la empresa del señor. Yo nunca denuncié al señor Burgos por lavado de activos, modalidad que es concurrente de él”, sostuvo el humorista.

Benavides añadió que desde el 2017 es investigado por tres denuncias de lavado de activos. “En la primera denuncia, yo dirigí una carta a la fiscal para que no la archive, sino que vuelvan a tomar mi testimonio para que quede en claro el motivo por el cual me estaban denunciando por ese delito... La investigación fue archivada, si fuera una persona que estaría en complicidad con jefe de una organización criminal, cómo voy a pedir que se siga investigando”, alegó.

-Propiedad en Sumvilca-

Sobre la propiedad de Sumvilca, Alfredo Benavides precisó que la intención de compra era por 2.500 hectáreas por un valor de dos millones de soles y un bus para 40 pasajeros. “Eso exigía la comunidad para la venta del terreno, cuando me ofrecen esa propiedad yo viajo solo a Sumvilca, en ningún momento aparece Burgos. Yo nunca he recibido un sol del señor Carlos Burgos de forma directa ni indirecta; tuve que hacer tres viajes para convencer a la comunidad de Sumvilca y cuando investigo a través del Ministerio de Cultura que le quitó 2.000 hectáreas, quedan 500 hectáreas, voy y en un consenso prefieren venderme a mí y me lo ofrecen a 1 millón de soles sin el bus”, alegó.

“No puse ni un sol porque busco al señor Walter Yangali, que tres meses antes había hecho una venta por 750 mil dólares, fondos suficientes para que invierta en el proyecto que yo tenía, que era comprar un terreno donde él pone el dinero, pero el problema que se suscitó es que cuando se compra esa propiedad estaba desértica y no se podía explotar... “, explicó Benavides. Luego, según sus declaraciones, tratan de vender esa propiedad.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

COVID-19: Minsa aclara que no está evaluando "muerte civil" para personas no vacunadas