La dirigencia del club Alianza Lima solicitó ante la Municipalidad de La Victoria el levantamiento de la clausura temporal sobre el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, luego que el pasado viernes 3 de abril, un hincha falleció y otras 39 personas resultaron heridas mientras se realizaba un banderazo previo al clásico ante Universitario.

“Dentro del plazo de ley y ejerciendo nuestro derecho a la defensa, acudimos a su Despacho con la finalidad de presentar la ABSOLUCIÓN al Acta de Clausura Temporal N° 000023, de fecha 03 de abril de 2026 (...) En consecuencia, solicitamos se disponga el LEVANTAMIENTO INMEDIATO Y AUTOMÁTICO de la medida de clausura temporal, en mérito a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho", señala el escrito.

Dos heridos continúan en estado crítico tras estampida en banderazo en Matute. (Foto: AFP)

Además, el club íntimo precisa que “al haber motivado y ejecutado la clausura temporal en una causal errada (literal e)" esta que no guarda relación con los hechos descritos en su propia observación, por ende, “el acto administrativo adolece de una motivación aparente e incongruente”.

Municipalidad de La Victoria responde

Horas después, la comuna de La Victoria emitió un documento dejando en claro que el estadio de Matute no será reabierto al público porque no ha “subsanado las observaciones que motivaron la clausura temporal”.

“(...) de la verificación efectuada por esta Gerencia, se ha constatado que el administrado no ha acreditado la subsanación de las observaciones que motivaron la medida de clausura temporal, toda vez que no ha demostrado haber adoptado medidas correctivas que garanticen la seguridad de los asistentes”, resalta.

El pliego firmado por Manuel Carlos Falla Chanamé, gerente de Fiscalización y Control, finaliza que el establecimiento “deberá respetar la clausura impuesta, bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, esta entidad iniciará las acciones legales pertinentes”.

Cabe señalar que la administración de Alianza Lima espera que el estadio esté al 100 % operativo para el partido por la fecha 1 de Copa Libertadores 2026, entre Sporting Cristal y Cerro Porteño, este miércoles 8 de abril.