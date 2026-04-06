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La administración íntima espera que el estadio quede plenamente operativo para recibir el duelo de Sporting Cristal ante Cerro Porteño, por la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026
La administración íntima espera que el estadio quede plenamente operativo para recibir el duelo de Sporting Cristal ante Cerro Porteño, por la fecha 1 de la Copa Libertadores 2026
Por Redacción EC

La dirigencia del club Alianza Lima solicitó ante la Municipalidad de La Victoria el levantamiento de la clausura temporal sobre el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, luego que el pasado viernes 3 de abril, un hincha falleció y otras 39 personas resultaron heridas mientras se realizaba un banderazo previo al clásico ante Universitario.

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