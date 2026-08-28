El Ministerio Público allanó ocho inmuebles vinculados a una investigación por el presunto direccionamiento de contrataciones destinadas al suministro de alimentos para la Policía Nacional del Perú (PNP). La pesquisa comprende a cinco efectivos policiales y dos particulares, quienes son investigados por el presunto delito de colusión agravada.

El operativo fue ejecutado por la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro, a cargo del fiscal provincial Raúl Martínez Huamán. Las diligencias estuvieron dirigidas por el fiscal adjunto provincial Leonardo Rosales Zavala.

Según la hipótesis fiscal, entre 2024 y febrero de 2026, los investigados habrían concertado para direccionar el proceso de contratación del servicio de suministro de alimentos correspondiente a la Ración Orgánica Única Diaria (ROUD) de la PNP, con el presunto propósito de favorecer a la empresa Proveeduría Pilema S.A.C.

La Escolta de la Policía Nacional desfiló con precisión y elegancia, representando los valores institucionales y el compromiso de servicio de la PNP. Foto: Captura de video/TVPerú

¿Cómo habría operado el presunto favorecimiento?

De acuerdo con la investigación preliminar, los integrantes de la División de Seguridad de Penales de la Dirección de Seguridad Integral (Dirseint PNP) habrían utilizado sus cargos para administrar directamente los fondos destinados a la alimentación del personal policial y facilitar las contrataciones a favor de la empresa proveedora.

La Fiscalía también investiga un supuesto incumplimiento de los controles administrativos durante estos procedimientos.

Otro elemento considerado en la pesquisa es el vínculo entre Julia Miranda, identificada como proveedora, y Cynthia Vásquez, jefa de Logística de la División de Seguridad de Penales. Según la hipótesis preliminar, esta relación habría facilitado el supuesto favorecimiento a la empresa.

Foto: Andina/ Referencial.

¿Quiénes están investigados?

Entre los efectivos comprendidos en las diligencias figuran Luis Santos, exjefe de la División de Seguridad de Penales de la DIRSEINT PNP; así como Godfredo Villavicencio, José Piscoya y Luis Larrea.

La investigación también alcanza a particulares vinculados con la empresa señalada. Entre ellos se encuentra José Miranda, trabajador de Proveeduría Pilema S.A.C.

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en inmuebles ubicados en Los Olivos, Carabayllo, Rímac, Comas, San Martín de Porres y el Callao.

En el operativo participaron 12 fiscales y seis asistentes, con apoyo de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor) y la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la PNP, además de representantes de la Defensa Pública.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público realizó el registro e incautación de bienes y elementos vinculados con la investigación. La información obtenida será analizada para determinar si existió una concertación entre funcionarios y particulares para direccionar las contrataciones.