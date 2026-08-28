Fiscalía allanó ocho inmuebles en investigación por presunto direccionamiento en compra de alimentos para la PNP. Foto: Ministerio Público
Fiscalía allanó ocho inmuebles en investigación por presunto direccionamiento en compra de alimentos para la PNP. Foto: Ministerio Público
Por Redacción EC

El Ministerio Público allanó ocho inmuebles vinculados a una investigación por el presunto direccionamiento de contrataciones destinadas al suministro de alimentos para la Policía Nacional del Perú (PNP). La pesquisa comprende a cinco efectivos policiales y dos particulares, quienes son investigados por el presunto delito de colusión agravada.

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