Esperanza bajo tierra

Los almacenes soterrados son espacios subterráneos equipados con suministros esenciales para cubrir las necesidades básicas de una comunidad damnificada por una emergencia o desastre durante las primeras 72 horas posteriores al evento adverso.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

El Comercio visitó el almacén debajo del parque Clorinda Matto de Turner de Miraflores. Karl Lizárraga, subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de dicho distrito, explicó que existen catorce depósitos de este tipo en la jurisdicción; el primero se implementó en el 2017.

Ingreso al almacén debajo del parque Clorinda Matto de Turner de Miraflores. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC / Mario Zapata N.

“Al ser infraestructuras subterráneas, no colapsarán ante un sismo. Además, se encuentra debajo de espacios abiertos, como lo son los parques; esto permite que su acceso no sea interrumpido por estructuras cercanas que puedan colapsar ”, destacó Lizárraga.

Karl Lizarraga Marroquín, subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de Miraflores. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC / Mario Zapata N.

Todos los almacenes de Miraflores custodian 130 tipos de bienes, clasificados de la siguiente manera:

Kits de higiene personal : jabón, pasta dental, peines, cepillo dental, toallas Insumos médicos para primeros auxilios : vendas, gasas, guantes de nitrilo, alcohol, algodón, mantas térmicas, cloruro de sodio, maletín de abordaje, mascarillas Equipamiento de campaña : carpas, toldos, bolsas para dormir, mosquiteros Equipos de energía y agua : grupos electrógenos, motobombas, motosierra, reservorio flexible- Bladers con capacidad para 10.000 litros de agua Implementos de seguridad : Cascos de seguridad, guantes de trabajo, lentes de protección, botas de seguridad, protectores respiratorios, arneses y cuerdas para trabajos en altura o rescate, linternas o luces frontales Alimentos no perecibles: conservas de atún, conservas de menestras, barras de cereal Utensilios de hogar : bidones, baldes, ollas, cubiertos, platos, vasos, jarras, cucharones, espumaderas Abrigo : sabanas, colchas, frazadas, colchones, mosquiteros, camas plegables, colchonetas

Elementos del almacén debajo del parque Clorinda Matto de Turner de Miraflores. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC / Mario Zapata N.

Este Diario también visitó el almacén del parque Mariscal Castilla de San Borja. Eduardo Vivanco, subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres del distrito, señaló que cuentan con seis depósitos soterrados en total.

Ingreso al almacén del parque Mariscal Castilla de San Borja. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC / Mario Zapata N.

“Cubren con rapidez lo que necesite una familia en las primeras 72 horas luego de la emergencia. Los elementos de cada almacén pueden apoyar a quince familias de San Borja con cinco miembros cada una”, expresó Vivanco.

Eduardo Vivanco Antayhua, subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de San Borja FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC / Mario Zapata N.

Estos son los implementos de cada depósito soterrado de San Borja:

Utensilios de hogar : carpas, biberones, cuchillos de acero para cocina, ollas de aluminio, cocinas domésticas de mesa, hornillas, baldes de polietileno de alta densidad, bidones de polietileno de alta densidad anaranjados, cucharones de aluminio no reciclado, espumaderas de aluminio no reciclado, jarras de plástico de 1,5 Lt. Herramientas de impacto y remoción : carretillas de acero laminado, palas de acero templado tipo cuchara, palas de acero templado tipo recta, picos de acero forjado tipo pala pico, barretas de acero forjado, combas de 16 libras - mango de madera, hachas de 4 Lb, martillos de carpintero 16 oz, serruchos de carpintero Artículos para albergues : camas de metal plegable, colchones de plaza de espuma, frazadas, sabanas Artículos de aseo personal : jabones de tocador, papeles higiénicos, pasta dental, cepillos dentales, peines plásticos, toallas de felpa Implementos de cocina : cucharas de acero inoxidable, platos hondos de polietileno, platos tendidos de polietileno, tazones de polietileno y vasos de polietileno de 0,25 ml

“Nuestros almacenes están recubiertos por geomembranas que evitan las filtraciones de agua. De esta forma, aíslan la humedad, para mejorar la conservación de las herramientas, y el agua del riego de los jardines no afectará al almacén”, destacó. “Su fuente de energía es la luz solar”, agregó. No obstante, los almacenes de San Borja no guardan alimentos perecibles.

Almacén del parque Mariscal Castilla de San Borja. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC / Mario Zapata N.

Ambos funcionarios detallaron que, luego de una catástrofe o emergencia registradas en su distrito, el personal de Gestión de Riesgos del municipio, con el apoyo de vecinos brigadistas, evaluará los daños registrados, de acuerdo con los reportes en cada sector del distrito. De esta forma, se determinará qué tipo de bienes de los almacenes requieren las personas damnificadas.

Así también, Lizárraga indicó que los bienes que resguardan los almacenes pueden emplearse para atender otros casos, aparte de grandes sismos. Por ejemplo, pueden ser útiles ante una de las emergencias más frecuentes en el distrito: los incendios.

“Contamos con colchonetas, frazadas, abrigos, carpas, alimentos no perecibles y útiles de aseo. También, tenemos mantas aluminizadas para la protección de las personas contra el calor radiante”, subrayó. “Si falta luz luego de una emergencia, contamos con grupos electrógenos a petróleo y gasolina; ante inundaciones, tenemos las motobombas; si existe la necesidad de ingresar por una puerta o un espacio bloqueado por un árbol, usaremos las motosierras; y para labores de rescate, tenemos picas, palas y guantes de trabajo”, detalló.

Mantas aluminizadas en almacenes de Miraflores. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC / Mario Zapata N.

Lizárraga manifestó que los implementos de los almacenes soterrados también están al alcance de los bomberos, efectivos de la Policía Nacional y miembros de las Fuerzas Armadas para que realicen acciones de primera respuesta. Por su lado, Vivanco aseguró que todavía no ha sido necesario emplear las herramientas y utensilios de los depósitos.

Más información : Los almacenes soterrados de Miraflores están construidos a 3,5 metros de profundidad y tienen un área de 49,68 m². En el caso de San Borja, los depósitos cuentan con un área de 42,40 m²

Lizárraga y Vivanco mencionaron que los residentes de los distritos tendrán prioridad para recibir bienes de los almacenes luego de una catástrofe. Sin embargo, ante cualquier emergencia que se registre en las jurisdicciones, como un choque vehicular, los insumos de los almacenes estarán a disposición.

Adicionalmente, los funcionarios precisaron que tienen registradas las fechas de caducidad de los elementos perecibles en los almacenes para su reposición.