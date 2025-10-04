Poco antes de culminar su primer día de recorrido y arribar a Iglesia de Las Nazarenas, el anda de la imagen del Señor de los Milagros tuvo una fuerte inclinación. La dificultad se suscitó en la avenida Tacna, por lo que ante el temor de una posible caída, se oyeron los gritos de los fieles que estaban más cerca.

El incidente ocurrió a aproximadamente a las 8:00 p.m. de este sábado y no pasó a mayores, puesto que los hermanos cargadores estabilizaron rápidamente el anda y enfrentaron el percance.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

No es la primera vez que ocurre un incidente así, pues en años anteriores también se reportaron inclinación debido a que los 34 cargadores de cada cuadrilla no logran coordinar el anda al mismo tiempo o el peso los vence, puesto que llegan a levantar más de 1000 kilos, según datos oficiales.

Precisamente para evitar accidentes de este tipo por el cansancio de llevar tal peso, el grupo de cargadores se va cambiando cada 5 o 7 minutos.

“Han pasado malas levantadas más de una vez, pero menos mal las andas están muy bien fabricadas”, dijo al respecto José Vallarino en el 2024, cuando tuvo el cargo de patrón de las andas.

Como se recuerda, este 4 de octubre fue el primer recorrido procesional del Señor de los Milagros por las calles del Centro Histórico de Lima; y fue acompañado por miles de fieles en una ola de devoción, como cada octubre.

Así, en esta primera fecha la imagen salió del Santuario de Las Nazarenas para luego recorrer una parte de la avenida Tacna, voltear por la avenida Emancipación y continuar su trayecto por los jirones Chancay y Conde de Superunda. Finalmente, las sagradas retornaron por la avenida Tacna rumbo a Las Nazarenas.