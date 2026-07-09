Por Joel Dávila Quiñonez

Nadie puede negar que en la actualidad el Nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez no solo es una realidad, sino también uno de los más modernos en toda Sudamérica. Sin embargo, desde hace dos meses se ha producido un aniego que tiene no solo el potencial de generar un impacto ambiental negativo en la zona, también ser un peligro real para la salud de los habitantes en los alrededores, sin mencionar los inconvenientes que puede ocasionar en el funcionamiento del terminal aéreo.

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