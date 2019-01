Aniego en SJL: ministro de Vivienda pide reducir consumo de agua | FOTOS

El ministro de Vivienda, Javier Piqué, dijo que es necesario restringir al mínimo el uso de agua potable en San Juan de Lurigancho para que se pueda solucionar el problema del atoro en la tubería que el pasado domingo colapsó y ocasionó el aniego de aguas servidas en el referido distrito, informó Andina.

Javier Piqué detalló que Sedapal ha distribuido el agua pero se ha excedido la capacidad de rebose del desagüe. Esto ha ocasionado que la tubería no soporte provocando un nuevo aniego.

"No hemos desatorado el tubo que presenta el problema. Estamos viendo que no podemos seguir con el abastecimiento, por eso se seguirá restringiendo el agua por sectores. Si hay mucho flujo de desagüe, los técnicos no podrán solucionar el atoro que inició todo el problema", mencionó Piqué.

Ante el malestar de los vecinos de San Juan de Lurigancho, el ministro indicó que el “agua volverá con normalidad cuando se arregle el atoro”.

Asimismo, informó que hasta el momento hay 120 actas de viviendas revisadas, a cuyos propietarios se les resarcirá el dinero por los objetos que perdieron con la inundación de aguas servidas.