Lima celebrará este domingo 18 de enero sus 491 años de fundación con una agenda que incluye homenajes históricos, ferias culturales, conciertos y eventos deportivos dirigidos a toda la familia. El objetivo es poner en valor la historia, identidad y diversidad cultural de la llamada “Ciudad de los Reyes”.
Las actividades comenzarán mañana jueves 15 de enero con la conmemoración del 145.° aniversario de la Defensa de Lima, que contempla un homenaje al almirante Abel Bergasse Du Petit Thouars desde las 10:00 a. m.
En tanto, el viernes 16 se realizará el tradicional saludo a la ciudad, con salva de camaretazos, izamiento del Pabellón Nacional e interpretación del Himno Nacional desde las 8:00 a. m., seguido de un desfile municipal y otros actos protocolares.
Ese mismo día se desarrollará la feria “Celebra Lima” en la Alameda Chabuca Granda – Plazuela Limeñitas, la cual continuará el sábado 17 desde las 11:00 a. m.
Por la noche está prevista la Serenata a Lima, con la participación de diversos artistas. Asimismo, se ha programado un coloquio histórico de ingreso libre, organizado por Prolima y la Asociación Cultural Héroes de Cavite.
El domingo 18, día central del aniversario, la jornada se iniciará a las 6:00 a. m. con la carrera Lima Corre 10K en el Circuito Mágico del Agua. Más tarde se disputará el Clásico Ciudad de Lima y, por la noche, un Concierto Gala pondrá fin a las celebraciones.
simismo, el municipio informó que habrá actividades descentralizadas en centros comerciales como Mall del Sur, MegaPlaza Independencia y Plaza Norte, donde se presentarán comparsas de danzas típicas, clases abiertas de cocina y espectáculos musicales para el público.
