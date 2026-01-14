Lima celebrará este domingo 18 de enero sus 491 años de fundación con una agenda que incluye homenajes históricos, ferias culturales, conciertos y eventos deportivos dirigidos a toda la familia. El objetivo es poner en valor la historia, identidad y diversidad cultural de la llamada “Ciudad de los Reyes”.

Las actividades comenzarán mañana jueves 15 de enero con la conmemoración del 145.° aniversario de la Defensa de Lima, que contempla un homenaje al almirante Abel Bergasse Du Petit Thouars desde las 10:00 a. m.

Lima está de aniversario y lo celebramos a lo grande 🎉



La Ciudad de los Reyes se llena de música, tradición y alegría.

📅 Del 15 al 18, disfruta de desfiles, ferias, serenata, Lima Corre 10K, conciertos y actos solemnes en el Centro Histórico.#Aniversario491 pic.twitter.com/y2rghMPUet — Municipalidad de Lima (@MuniLima) January 13, 2026

En tanto, el viernes 16 se realizará el tradicional saludo a la ciudad, con salva de camaretazos, izamiento del Pabellón Nacional e interpretación del Himno Nacional desde las 8:00 a. m., seguido de un desfile municipal y otros actos protocolares.

Ese mismo día se desarrollará la feria “Celebra Lima” en la Alameda Chabuca Granda – Plazuela Limeñitas, la cual continuará el sábado 17 desde las 11:00 a. m.

Por la noche está prevista la Serenata a Lima, con la participación de diversos artistas. Asimismo, se ha programado un coloquio histórico de ingreso libre, organizado por Prolima y la Asociación Cultural Héroes de Cavite.

El domingo 18, día central del aniversario, la jornada se iniciará a las 6:00 a. m. con la carrera Lima Corre 10K en el Circuito Mágico del Agua. Más tarde se disputará el Clásico Ciudad de Lima y, por la noche, un Concierto Gala pondrá fin a las celebraciones.

simismo, el municipio informó que habrá actividades descentralizadas en centros comerciales como Mall del Sur, MegaPlaza Independencia y Plaza Norte, donde se presentarán comparsas de danzas típicas, clases abiertas de cocina y espectáculos musicales para el público.