Provistos de frazadas, cartones y bancos, varios padres de familia llegaron hasta las instituciones educativas “La Inmaculada”, ubicada en el distrito de Villa María del Triunfo, y “Gran Mariscal Ramón Castilla”, en El Agustino, para poder matricular a sus hijos para el año escolar 2020.

►Open Plaza seguirá cerrado hasta levantar observaciones tras incendio

►Dos fugas en una semana: así se escaparon cuatro detenidos de sedes policiales | INFOGRAFÍA

América Noticias informó que en el colegio “La Inmaculada” los padres de familia pernoctaron desde la noche del último lunes para ser los primeros de la fila. Según un comunicado de la institución educativa puesta en su puerta principal, la atención para la matrícula será a partir de las 9:00 a.m.

En diálogo con América Noticias, un padre señaló que el centro educativo abrió cuatro salones, dos en la mañana y dos en la tarde, para el primer grado de primaria. “Cada aula va a tener 40 alumnos”, detalló.

En tanto, una madre comentó que realizan las colas para poder obtener una vacante, pues los cupos son limitados. “Si no hago mi cola, si no me amanezco, pierdo la vacante y dónde estudia mi hijo”, sostuvo.

Pernoctan en El Agustino

En tanto, Tv Perú Noticias informó que otro grupo de padres de familia pasó la noche en los exteriores del colegio “Gran Mariscal Ramón Castilla” de El Agustino para obtener una vacante para primer grado de primaria.

De acuerdo con el citado medio, en dicha institución educativa hay 60 vacantes disponibles, 30 para el turno mañana y otras 30 para el turno tarde. “Nosotros estamos desde las 3:00 a.m. de hoy”, indicó un padre de familia. Asimismo, aseveró que realiza la cola por que quiere que su hijo esté en el turno de la mañana.

Proceso de matrícula

Vale recordar que el Ministerio de Educación (Minedu) inició la campaña “Matrícula 2020” para que los padres de familia conozcan a detalle los temas más importantes durante este proceso en instituciones educativas públicas y privadas. Esta iniciativa se realiza en el marco del buen inicio del nuevo año escolar.

El sector indicó que los centros educativos públicos tienen plazo para iniciar la difusión del proceso de matrícula hasta el próximo 16 de enero de 2020. Mientras que, en el caso de las escuelas privadas, si bien cuentan con autonomía para establecer sus propias fechas, el Minedu recomendó iniciar la campaña de información dos meses antes del inicio del año escolar.

AÑO ESCOLAR 2020