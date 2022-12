Largas filas, cientos de ambulantes y caos se reportan en el emporio comercial de Gamarra, en el distrito de La Victoria, por miles de personas que realizan sus las últimas compras por Año Nuevo y comerciantes que aprovechan en vender sus productos.

Prendas de color, amarillo, rojo y verde, son ofrecidos a los ciudadanos que buscan la mejor opción. “Hemos encontrado, por Navidad no he podido comprarle a mi hija, pero sí de toda calidad y de todo precio, no me puedo quejar”, indicó una mujer para América Noticias.

Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de público, los vendedores indicaron que el nivel de ventas en Año Nuevo no es el esperado. Acusan a la crisis social y política que vive el país.

“Hay más ambulantes que compradores. Ya no hay esos tiempos en que compraban más y subían a comprar ahora buscan lo más cómodo. Las ventas han bajado en un 50%”, dijeron dos negociantes.

Gamarra: Caos y desorden a horas del año nuevo

En el lugar, los productos están en plena calle esperando ser llevados. “No hay mucha gente, no compran mucho”, comentó otra una mujer ambulante.

“Esperaba vender un poco más, una tercera parte de lo que vendo diario. No se vende nada”, añadió otro comerciante