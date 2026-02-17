Año Nuevo Chino 2026: Centro de Lima congrega a cientos de personas en colorida celebración |FOTOS

Lima no es ajena a las celebraciones en el mundo y para conmemorar la llegada del Año Nuevo Chino, cientos de personas se dieron cita en el Barrio Chino de la calle Capón para sumarse a las actividades tradicionales.

Entre los cientos de asistentes al Centro Histórico de Lima, muchos aprovecharon para hacer compras de amuletos, mientras otros decidieron ejercer los rituales de festejo para tener un próspero año nuevo.

Como todos los años, el Barrio Chino es el epicentro de la celebración. En la jornada, muchas personas llegan para compartir de actividades culturales abiertas y familiares.

Además, las calles se llenan de color con las danzas del dragón y del león, presentaciones artísticas, rituales tradicionales y una gran variedad de propuestas gastronómicas.

Más actividades en la Calle Capón

La Sociedad de Danza del Dragón Chung Shan anunció que estará presente dando la bienvenida al Año Nuevo Chino este martes 17 de febrero en la Calle Capón, a la que llegarán integrantes de la comunidad china y visitantes a la espera de los parabienes para este nuevo ciclo.