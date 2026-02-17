Año Nuevo Chino 2026: Centro de Lima congrega a cientos de personas en colorida celebración |FOTOS

Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Lima no es ajena a las celebraciones en el mundo y para conmemorar la llegada del Año Nuevo Chino, cientos de personas se dieron cita en el Barrio Chino de la calle Capón para sumarse a las actividades tradicionales.
