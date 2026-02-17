Año Nuevo Chino 2026: Centro de Lima congrega a cientos de personas en colorida celebración |FOTOS

Resumen

Cientos de personas se reunieron en el Centro de Lima para celebrar la llegada del Año Nuevo Chino. (Foto: Eduardo Cavero/ @photo.gec)
Año Nuevo Chino
  • Cientos de personas se reunieron en el Centro de Lima para celebrar la llegada del Año Nuevo Chino. (Foto: Eduardo Cavero/ @photo.gec)
  • Las personas aprovecharon para saludar y tomarse fotografías con los dragones. (Foto: Eduardo Cavero/ @photo.gec)
  • Algunas personas también aprovecharon para comprar amuletos con el color tradicional de la celebración. (Foto: Eduardo Cavero/ @photo.gec)
  • El paso de los dragones en el Centro de Lima llama la atención de los transeúntes. (Foto: Eduardo Cavero/ @photo.gec)
  • Los amuletos también son parte de la celebración por el Año Nuevo Chino. (Foto: Eduardo Cavero/ @photo.gec)
  • Leones del Barrio Chino también son parte importante de la celebración. (Foto: Eduardo Cavero/ @photo.gec)
  • La danza de los dragones es parte de la tradicional celebración por el Año Nuevo Chino. (Foto: Eduardo Cavero/ @photo.gec)
  • Los negocios también aprovechan para ofrecer las 'Limpias de aura'. (Foto: Eduardo Cavero/ @photo.gec)
Por Redacción EC

Lima no es ajena a las celebraciones en el mundo y para conmemorar la llegada del Año Nuevo Chino, cientos de personas se dieron cita en el Barrio Chino de la calle Capón para sumarse a las actividades tradicionales.

