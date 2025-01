Este tipo de delitos tiene una mayor incidencia en Lima. Según la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre enero y abril de 2024 se reportaron 2.319 denuncias por robo de autos. Esto significa que, en promedio, entre 20 y 25 vehículos son robados diariamente en la capital . El coronel PNP Carlos Alcántara, jefe de la Diprove, explicó que estos robos ocurren en lugares estratégicos, donde los delincuentes identifican la ausencia de medidas de seguridad.

Recomendaciones

1. Contar con un adecuado sistema de seguridad

En una entrevista con El Comercio, Cornel Pazos, asesor de seguridad automotriz de la empresa Maxi Car en Perú, destacó la importancia de los seguros vehiculares. “Es fundamental contar con una aseguradora honesta y transparente”, señaló. En cuanto a las alarmas, advirtió sobre la importancia de elegir el sistema adecuado. “ Existen tres tipos: las básicas simples, las básicas reforzadas y las super reforzadas con detectores de movimiento. Lo ideal es optar por la última, ya que es la más efectiva ”, explicó. Sin embargo, el experto subrayó que, aunque las alarmas son útiles, no deben generar confianza total, ya que su función es solo prevenir y disuadir, pero no protegen al 100% contra la delincuencia .

Por otro lado, Percy Castillo, especialista en seguridad ciudadana, señaló en El Comercio que los vehículos deben estar equipados con un sistema de alarma que avise al propietario cuando alguien intente robar su auto. “Es una herramienta de seguridad básica. Es crucial tener un sistema de alarma que no solo emita sonidos, sino que también impida el funcionamiento del vehículo ”, destacó. Además, resaltó la importancia de contar con un GPS que permita localizar el automóvil, y subrayó que su funcionamiento no debe ser susceptible de obstrucción ni bloqueo.

2. No estacionar en lugares sospechosos y sin supervisión

Cornel Pazos reveló que, en Perú, dejar un auto en la vía pública atrae a los delincuentes, quienes suelen robar partes del vehículo. “ El mejor consejo es no confiar únicamente en el parqueador que cuida tu carro, ya que son personas eventuales que cambian constantemente, y puede que en algún momento no haya ninguno en la zona . Si no encuentras una playa de estacionamiento cerca del lugar donde vas a celebrar Año Nuevo, lo más recomendable es tomar un taxi”, explicó.

Pazos también comentó que si el vehículo está estacionado en una zona peligrosa, lo mejor es no dejarlo allí, ya que el robo es casi inminente. “Siempre será preferible dejar el auto en una playa de estacionamiento; no lo dejes en cualquier lugar, incluso si hay un parqueador”, aconsejó.

Por su parte, Percy Castillo agregó que es fundamental estacionar el auto en un lugar considerado seguro. Sin embargo, si no es posible, recomendó incrementar las medidas de seguridad y estar alerta. “Además de instalar una alarma, se puede incorporar un cifrado en los vidrios, es decir, grabar el número de las placas en las lunas. También es recomendable retirar los objetos más sensibles del vehículo, en la medida de lo posible ”, indicó.

3. No tomes mientras manejes

Los expertos señalan que es fundamental seguir esta recomendación no solo durante el fin de año, sino todos los días. “Si ha bebido, llama a un seguro. Muchos seguros ofrecen choferes de reemplazo”, dijo Cornel. Por otro lado, Percy destacó que es crucial no beber si uno es el conductor, no solo por un tema legal, sino también por un asunto moral , ya que nadie debería poner en riesgo su propia vida ni la de los demás. “Más allá de ser una obligación con pena de cárcel, un buen ser humano debe cuidar de sí mismo, de su familia y de los demás”, comentó.

4. Tomar un taxi seguro

Percy Castillo señaló que quienes no manejan y optan por tomar un taxi deben asegurarse de que sea de confianza. Además, recomendó ponerse en contacto con el conductor si trabaja durante el fin de año . “Si esto no fuera posible, existen empresas de taxi reconocidas que tienen sucursales físicas oficiales. También se puede optar por aplicaciones de taxi, pero es importante asegurarse de que estas registren adecuadamente a las personas que se afilian como taxistas”, indicó.

Por su parte, Cornel agregó que los aplicativos de taxi cuentan con sistemas de alerta, por lo que es fundamental verificar que estén funcionando correctamente. También destacó que no es recomendable tomar un taxi si se ha consumido alcohol en exceso, ya que esto puede resultar peligroso. “En ese caso, lo mejor es estar acompañado de más personas”, sugirió.

5. Verificar las rutas cerradas y las que están disponibles

Percy Castillo informó que es importante estar atento a los caminos que nos muestran aplicaciones como Waze. “ En algunos casos, ciertas aplicaciones no indican si hay obras realizadas por los municipios distritales, lo que bloquea muchas arterias de la ciudad y el país . Hay que tener cuidado con eso. Si vamos a trasladarnos utilizando estos aplicativos, debemos verificar si la zona a la que nos dirigimos tiene obras o calles cerradas . Es crucial prestar atención a estos detalles para evitar que nos desvíen por caminos desconocidos”, resaltó.

6. Contar siempre con un kit de seguridad

Cornel Pazos destacó la importancia de siempre tener a la mano elementos de seguridad. “Es fundamental contar con alarmas súper reforzadas, un seguro de computadora metálico para el auto, reforzar las láminas de seguridad del vehículo, implementar planchas metálicas en los faros, colocar un seguro interno en los espejos y programar un sistema antiasaltos”, recomendó. Además, advirtió que muchos creen que las lunas polarizadas son una medida de seguridad, pero esto puede ser un arma de doble filo . “Si sufres un asalto dentro del carro, no podrás pedir ayuda porque no se verá nada desde el exterior”, explicó.